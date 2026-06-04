Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από τον χώρο της δημοσιογραφίας, αλλά και πρόσωπα της πολιτικής ζωής της χώρας συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο στα ελληνικά ΜΜΕ όσο και στην πολιτική.

Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία βρίσκεται και ο Αλέξης Τσίπρας, τιμώντας τη μνήμη του εκλιπόντος.

Στην πρώτη γραμμή της τελετής βρίσκονταν η σύζυγός του Εύη και τα δύο παιδιά τους, Τίμος και Ελένη, οι οποίοι δέχονται τη στήριξη συγγενών, φίλων και συνεργατών του δημοσιογράφου σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την οικογένεια.

Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας και συγκαταλέγεται στους πρωτεργάτες της ελληνικής τηλεόρασης. Η μακρόχρονη επαγγελματική του πορεία συνδέθηκε με καθοριστικές στιγμές της σύγχρονης ενημέρωσης, ενώ παράλληλα ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση.

Πέρα από τη δημοσιογραφική του διαδρομή, υπηρέτησε και την πολιτική ως βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπώντας το κόμμα στη Βουλή από το 2012 έως το 2023.