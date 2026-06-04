Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση η οποία αφορά τον εντοπισμό ενός 84χρονου κατοίκου της Κράψης Ιωαννίνων που είχε απομακρυνθεί από την οικία του με όχημα τύπου τζιπ προς άγνωστη κατεύθυνση.

Δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ εντόπισαν το όχημα του ηλικιωμένου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Στην επιχείρηση, όπως επισημαίνει το ERTNews συμμετέχουν έξι πυροσβέστες από τα Ιωάννινα, δύο στελέχη της 5ης ΕΜΑΚ, επτά μέλη της 5ης ΕΜΟΔΕ, δύο χειριστές της Ομάδας ΣμηΕΑ Ηπείρου με drone, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.