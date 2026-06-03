Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας του μόλις 3 ετών κοριτσιού από τα Χανιά, που κακοποιήθηκε βάναυσα από τη μητέρα της και τον σύντροφό της, οι οποίοι προφυλακίστηκαν και είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Όπως αναφέρει το creta24.gr επικαλούμενο τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κορίτσι που εξακολουθεί να νοσηλεύεται από τις 21 Μαΐου στο νοσοκομείο, έχει αποσωληνωθεί εδώ και μία εβδομάδα και αναπνέει μόνο του, με τις ενδείξεις των ζωτικών του οργάνων να παραμένουν σταθερές.

Το κοριτσάκι, που βίωνε τον εφιάλτη, κέρδισε την πρώτη μάχη για τη ζωή του, όμως τα «σημάδια» της κακοποίησής του είναι εμφανή, αφού νευρολογικά δεν ανταποκρίνεται πλήρως, όχι τουλάχιστον όπως όλοι ήλπιζαν.

Η 3χρονη παραμένει στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.