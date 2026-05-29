Σε έξαρση βρίσκονται τα κρούσματα νοροϊού στο Αττικόν νοσοκομείο με τις υγειονομικές Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και τους ειδικούς να ανησυχούν κυρίως για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, ο νοροϊός προκαλεί ναυτία, εμετούς, διάρροιες, πόνους στην κοιλιά και ενίοτε πυρετό, διαρκεί 2-3 ημέρες και η κύρια ανησυχία είναι η αφυδάτωση σε ηλικιωμένους και μικρά παιδιά.

«Χρειάζεται σχολαστική υγιεινή των χεριών, καθώς ο ιός μεταδίδεται μέσω νερού, τροφών και επιφανειών»

«Φοβόμαστε για τις μεγάλες ηλικίες να μην αφυδατωθούν οι άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν και διάφορα άλλα φάρμακα και τα μικρά παιδιά κάτω των δύο ετών που μπορεί να αφυδατωθούν. Γι’ αυτό λοιπόν, όταν υπάρχει ο ιός αυτός θα πρέπει να ενυδατώνουμε», επεσήμανα χαρακτηριστικά το πρωί της Παρασκευής 29/5 η Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και συμπλήρωσε πως χρειάζεται σχολαστική υγιεινή των χεριών, καθώς ο ιός μεταδίδεται μέσω νερού, τροφών και επιφανειών.

«Σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχουν επιτροπές λοιμώξεων που κάθε μήνα σε ειδοποιούν, ποια μικρόβια κυκλοφορούν, σε ποια τμήματα και σε ποιες κλινικές και τι μέτρα πρέπει να πάρει κάθε κλινική» δήλωσε.

«Θα πρέπει λοιπόν πάνω από όλα να πλένουμε τα χέρια μας, γιατί αυτός ο ιός, όταν μεταδίδεται από το νερό, από τις τροφές και από τις επιφάνειες, μένει αρκετές ώρες, οπότε και ο επόμενος που θα πάει θα κολλήσει και ο μεθεπόμενος και θα μεταδώσει» πρόσθεσε.

Στο Αττικόν, 9 επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούσαν πέντε συγγενείς και 4 μέλη του προσωπικού, ενώ άλλα 25-30 κρούσματα εκκρεμούν για πιστοποίηση.

Όπως σημείωσε η κα Παγώνη, η μετάδοση δεν οφείλεται άμεσα στα ράντζα, ενώ τόνισε ότι το νοσοκομείο δεν θα μπει σε καραντίνα, καθώς έχουν ληφθεί μέτρα απομόνωσης των κρουσμάτων, χορήγηση άδειας στο προσωπικό και διαχείριση της κατάστασης από το τμήμα λοιμωξιολόγων του νοσοκομείου.