Ο Γρηγόρης παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Χαμόγελα και δίνει στους καταναλωτές έναν ακόμα λόγο να χαμογελούν κάθε φορά που απολαμβάνουν τον καφέ τους.

Με γνώμονα την ευκολία και την προσωποποιημένη εμπειρία, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να επιβραβεύει την προτίμηση των πελατών και να μετατρέπει τις καθημερινές τους συνήθειες σε ανταμοιβές. Με τα Χαμόγελα η επιβράβευση γίνεται άμεσα, καθώς με κάθε αγορά καφέ, τα μέλη συλλέγουν ένα «κουπάκι» και μόλις συμπληρώσουν δέκα απολαμβάνουν τον επόμενο καφέ δωρεάν.

Τα κουπάκια συλλέγονται είτε από αγορές από τα συμμετέχοντα καταστήματα Γρηγόρης, είτε από τηλεφωνικές και online παραγγελίες delivery & takeaway, μέσω του Gregorys.gr και Gregory’s eorder app, προσφέροντας μία ενιαία omnichannel εμπειρία. Με αυτό τον τρόπο τα μέλη συγκεντρώνουν κουπάκια με κάθε αγορά καφέ, από όπου κι αν την πραγματοποιούν. Όμως τα Χαμόγελα δεν σταματούν εδώ! Πέρα από τον δωρεάν καφέ, τα μέλη επωφελούνται με επιπλέον προνόμια, όπως κουπόνια και προσωποποιημένες προσφορές, ενώ παράλληλα μπορούν να συμμετέχουν και σε ειδικές αποστολές (missions) με περισσότερες ευκαιρίες επιβράβευσης.

Και το καλύτερο; Η επιβράβευση ξεκινά από την πρώτη στιγμή, καθώς με την εγγραφή στο πρόγραμμα τα νέα μέλη κερδίζουν αμέσως το πρώτο τους «κουπάκι».

Η εγγραφή στο πρόγραμμα είναι απλή και πραγματοποιείται μέσω της σελίδας www.hamogela ή μέσα από το Gregory’s eorder app.

Και κάπως έτσι, κάθε καφές στον Γρηγόρη, γίνεται πάντα μια καλή αφορμή για χαμόγελο.

Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα τους ξέρεις με το μικρό!