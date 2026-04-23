Ένας Κινέζος TikToker, ο οποίος ζει μόνιμα στην Πάφο, έγινε γρήγορα viral στα social media μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, στο οποίο επιχειρεί να τραγουδήσει ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημιουργός περιεχομένου επέλεξε το τραγούδι «Παραμυθιάζομαι» του Παντελή Παντελίδη και προσπάθησε να αποδώσει τους ελληνικούς στίχους, δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο την Τετάρτη 22 Απριλίου. Ο ίδιος γράφει στη λεζάντα του βίντεο: «Μήπως μόλις πρόσβαλα ολόκληρη την ελληνική γλώσσα;», συνοδεύοντας τη φράση από ένα emoji που κλαίει.

Η προσπάθειά του προκάλεσε πληθώρα θετικών σχολίων, καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει την ελληνική γλώσσα. «Μπράβο σου, σαν δασκαλα θα σου πω συγχαρητήρια γιατί επέλεξες ένα τραγούδι με δύσκολες λέξεις στα ελληνικά», έγραψε ένας χρήστης του TikTok κάτω από το βίντεο, με πολλούς άλλους να ακολουθούν το μοτίβο επιβράβευσης του νεαρού Κινέζου.

Ενδεικτικά κάποια από τα σχόλια: «Μπράβο σουυυυυ», «Ωραία το είπε μπράβο του», «International Pantelidis. well done», «Keep going bro! It’s a difficult language and you’re trying your best! You’re doing great!», «Είσαι καταπληκτικός φίλε. Και σωστή προφορά των λέξεων όσο μπορείς και πολύ ωραία φωνή».