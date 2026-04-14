Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το πρωί της Τρίτης 14/4 η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ στα Χανιά λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στην περιοχή Κάτω Παλαιόκαστρο, στην Κίσσαμο.

Όπως επισημαίνει το cretalive.gr ένας ηλικιωμένος άνδρας εγκλωβίστηκε στο όχημά του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, λύθηκε το χειρόφρενο και όχημα «καρφώθηκε» σε κολώνα.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με το αντίστοιχο προσωπικό, το οποίο απεγκλώβισε τον ηλικιωμένο και τον παρέδωσε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός τραυματίστηκε στο πόδι, δίχως τα τραύματά του να εμπνέουν ανησυχία.