Κορυφώνεται σιγά σιγά η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, με τους δρόμους να είναι στο «κόκκινο» από το μεγάλο μποτιλιάρισμα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση σε λιμάνια και ΚΤΕΛ.

Πιο αναλυτικά, με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού.

Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης, ξεπερνούν τα 45 λεπτά.

Επίσης, κίνηση υπάρχει και στην Αθηνών-Κορίνθου, ενώ φαίνεται να βελτιώνεται η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας, όμως παραμένουν οι καθυστερήσεις στα διόδια των Αφιδνών.

Τεράστια είναι η κινητικότητα στα ΚΤΕΛ Κηφισού, με την πληρότητα να αγγίζει το 100%, με αποτέλεσμα να προστεθούν και έκτακτα δρομολόγια.

Επιπλέον, πολλοί εκδρομείς φεύγουν και από το λιμάνι του Πειραιά, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

