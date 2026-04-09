Την «καρδιά» του Θείου Δράματος αποτελεί η Μεγάλη Πέμπτη καθώς η εκκλησία αναβιώνει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της Σταύρωσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Μυστικός Δείπνος και οι πιστοί ζουν την κορύφωση της προετοιμασίας για το Πάθος με την Ακολουθία των 12 Ευαγγελίων.

Είναι μία ημέρα βαθιάς συγκίνησης και κατάνυξης όπου, μέσα από τη συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες, οι πιστοί προετοιμάζονται πνευματικά για το μήνυμα της Ανάστασης.

«Σήμερα το απόγευμα θα τελέσουμε, συν Θεώ, την ακολουθία των Αγίων Παθών του Κυρίου μας. Τα 12 Ευαγγέλια, όπως λέει απλά ο λαός μας, όπου εκεί θα δούμε τον Κύριό μας, μία ανοιχτή αγκαλιά επάνω στον Σταυρό για τον κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα για τον πονεμένο και τον αμαρτωλό άνθρωπο», περιγράφει, μιλώντας στο MEGA, ο αρχιμανδρίτης Δανιήλ Ψωίνος, ιεροκήρυκας στην Ι.Μ. Πειραιώς.

«Θα συνεχίσουμε αύριο την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, που είναι η πιο βαριά και η πιο σημαντική ημέρα του έτους. (…) Θα ολοκληρώσουμε αυτό το πνευματικό μας ταξίδι με την Ανάσταση του Κυρίου μας το Σάββατο το βράδυ» πρόσθεσε.