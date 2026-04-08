Η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και δραματικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς σηματοδοτεί την κορύφωση του Θείου Δράματος που παρακολουθούν οι πιστοί στις εκκλησίες.

Η ημέρα αυτή συνδέεται με τέσσερα καθοριστικά γεγονότα από τη ζωή του Ιησού Χριστού, τα οποία έχουν βαθύ συμβολισμό και ιδιαίτερη σημασία για την Ορθόδοξη πίστη. Το πρώτο γεγονός είναι ο Ιερός Νιπτήρας, όταν ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του λίγο πριν από τον Μυστικό Δείπνο.

Με αυτή την πράξη, δίδαξε την ταπεινότητα και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο, τονίζοντας ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει υπηρέτης όλων.

Ο Μυστικός Δείπνος – Η Θεία Ευχαριστία

Κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου, ο Χριστός παρέδωσε στους μαθητές Του το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Πήρε τον άρτο και τον οίνο και είπε τα γνωστά λόγια:

«Λάβετε, φάγετε… τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα» και «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες… τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου».

Από τότε, η Θεία Ευχαριστία αποτελεί το κεντρικό μυστήριο της Εκκλησίας και τελείται σε κάθε Θεία Λειτουργία.

Μετά τον Δείπνο, ο Ιησούς κατευθύνθηκε στο Όρος των Ελαιών και προσευχήθηκε στον Κήπο της Γεθσημανής.

Εκεί εκφράζει την ανθρώπινη αγωνία Του, λέγοντας:

«Πάτερ μου… γενηθήτω τὸ θέλημά σου», δείχνοντας την απόλυτη υπακοή στο θείο σχέδιο.

Το τέταρτο γεγονός είναι η Προδοσία, όταν ο Ιούδας Ισκαριώτης παρέδωσε τον Χριστό στους στρατιώτες με ένα φιλί.

Η σύλληψη που ακολούθησε και η παράδοσή Του στους αρχιερείς σηματοδοτούν την έναρξη των Παθών και την πορεία προς τη Σταύρωση.

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης τελείται ο Όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής, κατά τον οποίο διαβάζονται τα 12 Ευαγγέλια. Πρόκειται για αποσπάσματα από τα Ευαγγέλια των Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης, τα οποία περιγράφουν την πορεία του Χριστού προς τον Γολγοθά.

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης τελείται η Θεία Λειτουργία του Μέγας Βασίλειος, ενώ το βράδυ οι πιστοί παρακολουθούν την Ακολουθία των Παθών. Οι καμπάνες ηχούν πένθιμα σε όλες τις εκκλησίες, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την κορύφωση της διδασκαλίας του Χριστού στην αρχή της Σταύρωσης.

Η Μεγάλη Πέμπτη δεν είναι απλώς μια ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Είναι η στιγμή όπου αποκαλύπτεται το βαθύτερο νόημα της πίστης: η αγάπη, η θυσία, η ταπείνωση και η συγχώρεση.