Μια νέα πινακίδα κυκλοφορίας έχει κάνει την εμφάνισή της στο κέντρο στην Αθήνα, λίγο μετά το Σύνταγμα, προκαλώντας απορίες σε οδηγούς και πεζούς. Το ιδιαίτερο σχήμα της –που θυμίζει σε κάποιους πέταλο ή ακόμη και πώμα μπουκαλιού– δεν είναι διακοσμητικό, αλλά εξυπηρετεί έναν πολύ πρακτικό σκοπό.

Η πινακίδα εντάσσεται στις κυκλοφοριακές αλλαγές που συνοδεύουν την αναπλασμένη οδό Βασιλίσσης Όλγας, η οποία αναμένεται να δοθεί σύντομα ξανά στο κοινό ως πολυτροπικός άξονας μετακίνησης.

Παρότι σε πρώτη ματιά μοιάζει με σήμανση αναστροφής, η συγκεκριμένη πινακίδα δηλώνει κάτι διαφορετικό: τον λεγόμενο «Ανακάμπτοντα Ελιγμό Αριστερά».

Πρόκειται για ειδική σήμανση που προβλέπεται ήδη από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο σημείο της Αθήνας.

Η νέα ρύθμιση αφορά όσους κινούνται από το Σύνταγμα προς τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, η πινακίδα –σε συνδυασμό με φωτεινό σηματοδότη– θα επιτρέπει στους οδηγούς να πραγματοποιούν έναν ελεγχόμενο ελιγμό αριστερά.

Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης προς την Πλάκα, χωρίς να απαιτείται η πλήρης κυκλοφοριακή περιήγηση γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης, μειώνοντας την ταλαιπωρία και τον χρόνο μετακίνησης για όσους θέλουν να κατευθυνθούν προς την Πλάκα.