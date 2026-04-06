Πέντε εγκαυματίες μεταφέρθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατασκεύαζαν ρουκέτες για το βράδυ της Ανάστασης, για το γνωστό έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο της Χίου, αλλά άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες το εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιείται πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένα εγκαύματα, σε χέρια και σώμα.

Στο Νοσοκομείο της Χίου παρέμειναν οι τρεις άντρες και η μία κοπέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άντρα περίπου 40 ετών και άλλους τρεις νεαρούς μεταξύ 20 και 25 ετών.

Σήμερα θα αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους ώστε να εκτιμηθεί αν χρειάζεται να γίνει διακομιδή σε Νοσοκομείο των Αθηνών.