Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης το βράδυ της Κυριακής 5 Απριλίου στην κεντρική Εύβοια. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού όταν έλαβε κλήση για οκτώ ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν τον δρόμο της επιστροφής.

Το περιστατικό εντοπίζεται στη δύσβατη περιοχή όπου βρίσκεται το φαράγγι της Αγάλης, στα όρια του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το evia online, η ενημέρωση προς τις αρχές αναφέρει πως η ομάδα των οκτώ ατόμων έχασε τον προσανατολισμό της καθώς έπεφτε το σκοτάδι.

Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κατευθύνονται αυτή την ώρα προς το σημείο προκειμένου να προσεγγίσουν τους οκτώ αγνοούμενους και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές περιβάλλον.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ομάδα των ατόμων βρέθηκε σε αυτή τη θέση δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα, ωστόσο η προτεραιότητα των διασωστών είναι η ταχεία προσέγγιση πριν η νύχτα δυσκολέψει περαιτέρω τις έρευνες στο φαράγγι της Αγάλης.