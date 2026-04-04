Το Πάσχα πλησιάζει και το ωράριο των καταστημάτων τη Μεγάλη Εβδομάδα απασχολεί αρκετούς, ώστε να προλάβουν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν αύριο Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Όσον αφορά τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα μαγαζιά θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ.

Τη Μεγάλη Παρασκευή όμως, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 7 το απόγευμα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά.