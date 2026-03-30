Σοβαρή κατολίσθηση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αγία Πελαγία, στον Δήμο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μεγάλος όγκος βράχων αποκολλήθηκε από το πρανές και κατέληξε στη θάλασσα, ενώ την ίδια στιγμή σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού από κοντινό ξενοδοχείο.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, που έχουν επιβαρύνει σημαντικά το έδαφος, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, γεγονός που προκαλεί ανακούφιση, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση.