Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη που εντοπίστηκε νεκρός στον βυθό της Βουλιαγμένης.

Από τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούνται ενέργειες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους δύτες.

Ειδικότερα, τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα δεθούν σκοινιά υψηλής αντοχής.

Μέσω αυτών, οι δύτες θα μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα στο επικίνδυνο σπήλαιο, αλλά και να ανασύρουν τη σορό.

Τα σκοινιά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν τόσο για την ασφαλή μετακίνηση των δυτών όσο και για την ανάσυρση του άτυχου 34χρονου, καθώς τα ρεύματα στο οριζόντιο τμήμα του σπηλαίου είναι εξαιρετικά ισχυρά και μπορούν να αποβούν μοιραία ακόμη και για έμπειρους επαγγελματίες.