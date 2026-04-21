Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Μεξικό, όταν ένοπλος κράτησε ομήρους και άνοιξε πυρ στην κορυφή αρχαίας πυραμίδας στον αρχαιολογικό χώρο του Τεοτιουακάν, με αποτέλεσμα μία νεκρή και πολλούς τραυματίες σε ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της χώρας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας, όταν ο 27χρονος δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως Julio Cesar Jasso, ανέβηκε περίπου μέχρι τη μέση της Πυραμίδας της Σελήνης, ενός μνημείου σχεδόν 2.000 ετών, και άρχισε να πυροβολεί, ενώ ταυτόχρονα κρατούσε ομάδα ανθρώπων υπό ομηρία.

Από την επίθεση σκοτώθηκε μία Καναδή τουρίστρια, ενώ συνολικά 13 άτομα τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις αρχές, επτά από αυτούς δέχθηκαν πυρά, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν μέσα στο χάος που επικράτησε, καθώς έντρομοι επισκέπτες προσπαθούσαν να διαφύγουν. Ορισμένοι μάλιστα επιχείρησαν να σωθούν πηδώντας από την πυραμίδα, κάτι που συνέβαλε στους τραυματισμούς.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν έξι Αμερικανοί, τρεις Κολομβιανοί, ένας Ρώσος, δύο Βραζιλιάνοι και ένας Καναδός. Οι ηλικίες των τραυματιών κυμαίνονται από 6 έως 61 ετών, γεγονός που δείχνει ότι ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν τόσο παιδιά όσο και ενήλικες.

Μαρτυρίες από το σημείο περιγράφουν χαοτικές και τρομακτικές στιγμές. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο δράστης περιφερόταν στην πλατφόρμα της πυραμίδας με όπλο, ενώ οι όμηροι βρίσκονταν ξαπλωμένοι στο έδαφος. Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να άφησε κάποιους να αποχωρήσουν, όπως ένα κορίτσι και αργότερα ένα αγόρι, ενώ άλλοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι υπό την απειλή του.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον άνδρα να κινείται στον χώρο φορώντας μαύρη μάσκα και κρατώντας πιστόλι, ενώ σε κάποια αποσπάσματα φαίνεται να πυροβολεί προς την κατεύθυνση θυμάτων.

Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 20, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 27χρονος έστρεψε τελικά το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Οι δυνάμεις ασφαλείας που έφτασαν στον χώρο εντόπισαν στην κατοχή του όπλο, μαχαίρι και πυρομαχικά.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την καναδική πρεσβεία, ενώ έδωσε εντολή στο συμβούλιο ασφάλειας της χώρας να προχωρήσει σε πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση του περιστατικού.

Η Πυραμίδα της Σελήνης, όπου σημειώθηκε η επίθεση, βρίσκεται στο βόρειο άκρο της λεγόμενης «Οδού των Νεκρών», απέναντι από τη μεγαλύτερη Πυραμίδα του Ήλιου στο Μεξικό. Κατασκευάστηκε μεταξύ 100 και 450 μ.Χ., σε μια περίοδο που η πόλη του Τεοτιουακάν αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα του αρχαίου κόσμου. Αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν για θρησκευτικές τελετές, συμπεριλαμβανομένων και ανθρωποθυσιών, συχνά με άτομα που προέρχονταν από άλλες περιοχές της Μεσοαμερικής.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία και έντονο προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διευκρινιστούν όλα τα αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης.