Η Ίντερ έχανε με 0-2 από την Κόμο, το έκανε όμως 3-2 στα τελευταία λεπτά και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Coppa Italia, όπου θα αντιμετωπίσει Αταλάντα ή Λάτσιο.

Οι δύο ομάδες είχαν μείνει στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε όλα κρίθηκαν στο Μεάτσα, με την εξέλιξη του ματς να είναι να συναρπαστική.

Η Κόμο είχε δοκάρι στο 9′ σε κεφαλιά του Κεμπφ και άνοιξε το σκορ στο 32′ με τον Μπατούρινα, για να ακολουθήσει στο 48′ το 0-2 από το πλασέ του Ντα Κούνια, μετά το κλέψιμο του Νίκο Παζ.

Κάθε λεπτό που περνούσε έφερνε τους φιλοξενούμενους πιο κοντά στην πρόκριση, η Ίντερ όμως δεν τα παράτησε και κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να πάρει την πρόκριση.

Στο 69′ ο Τσαλχάνογλου με σουτ εκτός περιοχής μείωσε σε 1-2, στο 86′ ο ίδιος παίκτης σκόραρε με κεφαλιά για το 2-2 και στο 89′ ο Σούτσιτς με πλασέ εντός περιοχής έγραψε το 3-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.