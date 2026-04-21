Αρχαιολόγοι έμειναν άφωνοι στην Αίγυπτο, όταν ανακάλυψαν ένα αντίγραφο της Ιλιάδας σε πάπυρο κρυμμένο μέσα σε μούμια 1.600 ετών, σε ρωμαϊκή ταφική κατασκευή στην Οξύρρυγχο, νότια του Καΐρου. Η ανακάλυψη θεωρείται ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο, και όχι μαγικό ή τελετουργικό, εντοπίζεται ενσωματωμένο στη διαδικασία ταρίχευσης μιας αρχαίας αιγυπτιακής μούμιας.

Η μούμια βρέθηκε σε ρωμαϊκής εποχής τάφο στην Οξύρρυγχο, μια από τις σημαντικότερες πόλεις της ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου, κοντά στο σημερινό Αλ-Μπαχνάσα περίπου 190 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου. Εκεί, αποστολή του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης εντόπισε, σε ανασκαφική περίοδο Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 2025, ένα ασυνήθιστο εύρημα: έναν πάπυρο τοποθετημένο στην κοιλιά της μούμιας, ως μέρος του τελετουργικού ταρίχευσης. Μέχρι σήμερα είχαν βρεθεί σε μούμιες παπύροι με ελληνικά κείμενα, ποτέ όμως λογοτεχνία όπως η Ιλιάδα.

Η μούμια με την Ιλιάδα φέρνει στο φως ένα συγκλονιστικό κομμάτι του ομηρικού έπους μέσα από τον κατάλογο των πλοίων, όπου απαριθμούνται οι ελληνικές δυνάμεις που παρατάσσονται μπροστά στην Τροία. Το συγκεκριμένο απόσπασμα, που περιγράφει την πανίσχυρη στρατιά των Αχαιών, αποκτά μια νέα, σχεδόν μεταφυσική διάσταση όταν το βρίσκουμε κυριολεκτικά «ραμμένο» στον θάνατο ενός ανθρώπου της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου. Οι ερευνητές παραδέχονται ότι ακόμη δεν γνωρίζουν γιατί επιλέχθηκε αυτό το κείμενο για τη μούμια, αν λειτούργησε ως προστατευτικό, ως ένδειξη παιδείας ή ως συμβολική «πύλη» προς το επέκεινα.

Η ρωμαϊκής εποχής μούμια με την Ιλιάδα εντάσσεται σε ένα ταφικό σύμπλεγμα τριών ασβεστολιθικών θαλάμων με ξύλινες διακοσμημένες σαρκοφάγους, αποκαλύπτοντας ένα μίγμα αιγυπτιακών, ελληνικών και ρωμαϊκών ταφικών εθίμων. Στην περιοχή αυτή, ήδη από προηγούμενες ανασκαφές, έχουν βρεθεί δεκάδες μούμιες της πτολεμαϊκής περιόδου, ανάμεσά τους και πάνω από δώδεκα με «χρυσές γλώσσες», σύμβολο προετοιμασίας για την άλλη ζωή.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η μούμια με την Ιλιάδα αποκαλύπτει μια ιδιαίτερη μορφή ρωμαϊκής ταρίχευσης στον Οξύρρυγχο, όπου οι παραδοσιακές αιγυπτιακές πρακτικές προσαρμόζονται σε ένα νέο, πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Οι ιερείς συνέχιζαν να αφυδατώνουν το σώμα με νίτρο για περισσότερες από 40 ημέρες και να το τυλίγουν σε λινά, αλλά αντί για τα κλασικά κανωπικά αγγεία για τη φύλαξη των οργάνων, γέμιζαν την κοιλότητα με συντηρημένα υλικά και δεμάτια παπύρων, συχνά με ελληνικό κείμενο, σφραγισμένα με πηλό στο στήθος ή τη λεκάνη.

Η ανακάλυψη της Ιλιάδας στη μούμια αλλάζει τα δεδομένα για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνία και τη θρησκευτική ζωή στην ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο. Μέχρι τώρα οι πάπυροι που είχαν ενσωματωθεί σε μούμιες περιείχαν κυρίως μαγικές φόρμουλες, ευχές ή προστατευτικά ξόρκια, ενώ αυτή είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται καθαρά λογοτεχνικό ελληνικό κείμενο στο ίδιο τελετουργικό πλαίσιο.

Ο καθηγητής Ιγνάσι-Χαβιέ Αντιέγο, από το Τμήμα Κλασικών, Ρομανικών και Σημιτικών Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, υπογραμμίζει ότι από τα τέλη του 19ου αιώνα στον Οξύρρυγχο έχουν βρεθεί αμέτρητοι πάπυροι με ελληνικά λογοτεχνικά κείμενα σπουδαίας σημασίας, αλλά η πραγματική τομή είναι πως τώρα ένα τέτοιο κείμενο εντοπίζεται μέσα σε ταφικό συμφραζόμενο. Η μούμια με την Ιλιάδα, λένε οι ερευνητές, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μελέτη των ταφικών πρακτικών, της θρησκευτικότητας και της εκπαίδευσης στην ύστερη αρχαιότητα, δείχνοντας πως ο Όμηρος δεν διαβαζόταν μόνο στη ζωή, αλλά συνόδευε τους ανθρώπους και στον θάνατο