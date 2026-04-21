Με τον Σορτς να κάνει το καλύτερό του παιχνίδι πετυχαίνοντας 21 πόντους, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 87-79 τη Μονακό στο Telecom Center Athens και θα είναι στα play off της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.

Το γεγονός ότι ο Εργκίν Αταμάν πήρε time out πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο, τα λέει όλα για το πώς μπήκε στο παιχνίδι η ομάδα του… Τρεις κακές επιθέσεις, όχι καλές άμυνες και το σκορ ήταν 0-6. Με την είσοδο του Σορτς στο παιχνίδι, όμως, όλα άλλαξαν.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εύστοχος και έδωσε ταχύτητα στην ομάδα του, η οποία αντέδρασε όπως έπρεπε και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα εννιά πόντων (23-14).

Τα τρίποντα του Τζέιμς στο δεύτερο δεκάλεπτο έδωσαν τη δυνατότητα στους Μονεγάσκους να πλησιάσουν στο -3 (25-22) στο 13′, ο Σορτς όμως παρέμενε το ίδιο καλός και οι Λεσόρ και Ρογκαβόπουλος έδωσαν πολύτιμες λύσεις στους «πράσινους», οι οποίοι ξέφυγαν με 49-34 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου η Μονακό προσπάθησε να πλησιάσει, να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο, ο Φαρίντ όμως ήταν εξαιρετικός για τον Παναθηναϊκό που πήγε και στο +17 (60-43), με τους οπαδούς του να έχουν στήσει το δικό τους πάρτι στις εξέδρες.

Οι Γάλλοι, πάντως, δεν τα παράτησαν αλλά με τον Τζέιμς να «πυροβολεί» συνεχώς κατάφεραν να πλησιάσουν στο -7 (64-57), με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ 66-57.

Η Μονακό των 8 παικτών δεν είχε, πλέον, τις δυνάμεις για να πλησιάσει και να μετατρέψει σε ντέρμπι το παιχνίδι, με τους «πράσινους» να ελέγχουν την κατάσταση και να παίρνουν τη νίκη με 87-79, έχοντας για κορυφαίους τους Σορτς (21π., 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Φαρίντ (13π., 8 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79