Με ποινή φυλάκισης ενός μήνα τιμωρήθηκαν οι δύο στρατιώτες που βανδάλισαν ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. «Ο στρατιώτης που προξένησε ζημιές στο χριστιανικό σύμβολο καθώς και εκείνος που φωτογράφισε την πράξη, δεν θα συμμετάσχουν πλέον στις επιχειρήσεις μάχης και θα τεθούν υπό κράτηση 30 ημερών» αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Η φωτογραφία που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε σάλο δείχνει έναν στρατιώτη να χτυπάει στο κεφάλι ένα άγαλμα του Εσταυρωμένου, πεσμένο από τον σταυρό, στο μαρωνιτικό χωριό Ντέμπελ, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τη Δευτέρα την πράξη αυτή και δήλωσε ότι «οι στρατιωτικές αρχές θα επιβάλουν σκληρά πειθαρχικά μέτρα». Στην ανακοίνωσή του ο στρατός αναφέρει ότι η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η συμπεριφορά των στρατιωτών αντίκειται πλήρως στις εντολές και τις αξίες του Τσαχάλ» και ότι «οι επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν αποκλειστικό στόχο την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και άλλες τρομοκρατικές ομάδες και όχι τους Λιβανέζους αμάχους».



Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι αντικατέστησε το άγαλμα, σε συνεννόηση με την τοπική κοινότητα και δημοσιοποίησε μια φωτογραφία που δείχνει και πάλι τον Χριστό στον σταυρό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.