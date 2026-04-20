Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η βεβήλωση ενός Εσταυρωμένου στον νότιο Λίβανο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε μια ασυνήθιστα αυστηρή δήλωση καταδίκης. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το περιστατικό, τονίζοντας πως τέτοιες πράξεις αντιτίθενται πλήρως στις εβραϊκές αξίες της ανεκτικότητας και του αλληλοσεβασμού.



Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Ντέμπελ, όπου Ισραηλινός στρατιώτης κατέστρεψε το άγαλμα του Ιησού, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή. Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως ο υπαίτιος έχει ήδη εντοπιστεί και βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική έρευνα και αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις.



«Στη χώρα μας όλες οι θρησκείες ανθίζουν και θεωρούμε κάθε πιστό ισότιμο μέλος της κοινωνίας μας», υπογράμμισε, θέλοντας να διαχωρίσει τη στάση του κράτους από την αυθαίρετη ενέργεια του στρατιώτη, ενώ συμπλήρωσε πως το Ισραήλ παραμένει το μόνο καταφύγιο θρησκευτικής ελευθερίας στη Μέση Ανατολή.



Δείτε τι έγραψε στην ανάρτησή του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου:

«Ως το εβραϊκό κράτος, το Ισραήλ τιμά και προασπίζεται τις εβραϊκές αξίες της ανοχής και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των Εβραίων και των πιστών όλων των θρησκειών. Όλες οι θρησκείες ανθίζουν στη γη μας και θεωρούμε τα μέλη όλων των θρησκευμάτων ως ίσα στην οικοδόμηση της κοινωνίας και της περιοχής μας.



Χθες, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των Ισραηλινών, ένιωσα συγκλονισμένος και θλιμμένος όταν έμαθα ότι ένας στρατιώτης των IDF προκάλεσε ζημιές σε μια καθολική θρησκευτική εικόνα στον νότιο Λίβανο. Καταδικάζω την πράξη με τον πλέον έντονο τρόπο. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα για το ζήτημα και θα λάβουν τα κατάλληλα αυστηρά πειθαρχικά μέτρα κατά του παραβάτη.



Ενώ οι Χριστιανοί σφάζονται στη Συρία και τον Λίβανο από Μουσουλμάνους, ο χριστιανικός πληθυσμός στο Ισραήλ ακμάζει, σε αντίθεση με οπουδήποτε αλλού στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στην περιοχή όπου ο χριστιανικός πληθυσμός και το βιοτικό επίπεδο αυξάνονται. Το Ισραήλ είναι το μόνο μέρος στη Μέση Ανατολή που προσχωρεί στην ελευθερία της λατρείας για όλους. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το περιστατικό και για οποιαδήποτε πληγή προκάλεσε αυτό στους πιστούς στον Λίβανο και σε όλο τον κόσμο».

As the Jewish state, Israel cherishes and upholds the Jewish values of tolerance and mutual respect between Jews and worshippers of all faiths. All religions flourish in our land and we view members of all faiths as equals in building our society and region.



Yesterday, like the… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 20, 2026