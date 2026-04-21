Ο φόβος για ένα πιθανό αμερικανικό «kill switch» (να «ρίξουν τον διακόπτη») αναγκάζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναζητήσουν εναλλακτικές, όμως η απεξάρτηση από τη Microsoft και την Google αποδεικνύεται ακριβή και χαοτική.



Στο δημαρχείο του Άμστερνταμ, ο Αλεξάντερ Σχόλτες κοιτάζει το tablet του. Παρά τις προσπάθειές του να απελευθερώσει την πόλη από την αμερικανική τεχνολογία, η συσκευή τρέχει λογισμικό της Microsoft. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα για την Ευρώπη το 2026: η υπερεξάρτηση από τους κολοσσούς των ΗΠΑ είναι πλέον στρατηγική απειλή.



Με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι φόβοι ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να εργαλειοποιήσει τις ψηφιακές υπηρεσίες έχουν ενταθεί. Το προηγούμενο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που έχασε την πρόσβαση σε λογαριασμούς cloud λόγω κυρώσεων, σήμανε συναγερμό.



Ήδη, το γερμανικό κρατίδιο Σλέσβιχ-Χολστάιν πρωτοπορεί, μεταφέροντας 40.000 λογαριασμούς σε open-source λογισμικό. Ωστόσο, η μετάβαση δεν είναι ανέφελη. Προβλήματα στην επικοινωνία, έλλειψη spell checkers και αυξημένος φόρτος εργασίας προκαλούν αντιδράσεις. Το Άμστερνταμ ακολουθεί μια πιο προσεκτική οδό, στοχεύοντας στο 30% ευρωπαϊκού cloud έως το 2030, καθώς μια απότομη ρήξη θα παρέλυε τα συστήματα πρόνοιας και υγείας.



Η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει προχωρήσει στον περιορισμό της χρήσης αμερικανικών εργαλείων βίντεο, όπως το Zoom και το Microsoft Teams, και έχει ενώσει τις δυνάμεις της με τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ιταλία για την ανάπτυξη των λεγόμενων «ψηφιακών κοινών» (digital commons), με σκοπό τη δημιουργία κυρίαρχων και επεκτάσιμων ψηφιακών υποδομών. Μόλις αυτόν τον μήνα, ζητήθηκε επίσης από όλα τα γαλλικά υπουργεία να καταθέσουν ένα σχέδιο για την ψηφιακή κυριαρχία μέχρι το φθινόπωρο. Ενώ ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποιεί ότι η τεχνολογική εξάρτηση χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης πολιτικής ισχύος.



Το κόστος της «απόδρασης» είναι τεράστιο, όμως για πολλούς Ευρωπαίους πολιτικούς, η ελευθερία επιλογής απέναντι σε ένα μονοπώλιο που ελέγχεται από τις ΗΠΑ δεν έχει πλέον τιμή, σύμφωνα με το Politico.