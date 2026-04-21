Νέες εντάσεις καταγράφονται στο Survivor, με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο να εξαπολύει σκληρή επίθεση κατά του μέχρι πρότινος συμπαίκτη του, Αλέξανδρου Κούρτοβικ, κατηγορώντας τον για αρνητική επιρροή μέσα στο παιχνίδι.

Ο παίκτης των «Επαρχιωτών», μιλώντας στην κάμερα του ριάλιτι επιβίωσης, υποστήριξε πως ο Κούρτοβικ έχει επηρεάσει έντονα την ψυχολογία άλλων παικτών, οδηγώντας –όπως ισχυρίζεται– ακόμη και σε οικειοθελείς αποχωρήσεις.

«Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να διαλύσουν την ψυχολογία τους και να αποχωρήσουν μόνοι τους από το Survivor. Είναι ο νούμερο ένα λόγος και το ξέρουν όλοι στην ομάδα των “Αθηναίων”. Όποιος πει ότι δεν το ξέρει, λέει βαριά ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος εκτίμησε πως η ίδια τακτική συνεχίζεται και τώρα, κάνοντας ειδική αναφορά στη σχέση του Κούρτοβικ με τον Μιχάλη Σηφάκη μέσα στο παιχνίδι.

«Νιώθω ότι το ίδιο κάνει και τώρα. Ο Άλεξ έχει πάρει μια παράταση ζωής με τον Μιχάλη απέναντι, μέχρι ο ίδιος ο Μιχάλης να καταλάβει τι γίνεται και να τον βγάλει εκτός παιχνιδιού», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές ανεβάζουν κι άλλο το θερμόμετρο στο Survivor, με τις ισορροπίες στις ομάδες να παραμένουν εύθραυστες και τις εντάσεις να κορυφώνονται όσο το παιχνίδι προχωρά.