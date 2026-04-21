Το συμβόλαιο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τη Μπαρτσελόνα λήγει στο τέλος της σεζόν και ο Γιαν Τομασέφσκι, παλαίμαχος Πολωνός ποδοσφαιριστής, μίλησε για αυτόν και για τον Χάνσι Φλικ.

Μέλος της καλύτερης εθνικής ομάδας που είχε ποτέ η Πολωνία, αυτή της δεκαετίας του ’70, ο Τομασέφσκι αναφέρθηκε στον Λεβαντόφσκι αλλά και στον προπονητή του στη Μπάρτσα, τον Χάνσι Φλικ, τον οποίο και θεωρεί υπεύθυνο για τον αποκλεισμό από την Ατλέτικο Μαδρίτης στους προημιτελικούς του Champions League.

«Ο κύριος Γερμανός είναι υπεύθυνος για ό,τι έγινε στα διπλά ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, απέδειξε ότι λίγα κοινά έχει με το ποδόσφαιρο επιπέδου. Νικούν 2-0 και αντί να παγώσει τον ρυθμό, συνεχίζει να επιτίθεται και τρώει γκολ στην αντεπίθεση. Παιδικά λάθη, ακόμα και παιδιά γελούν με αυτόν», είπε αρχικά ο Τομασέφσκι και στη συνέχεια εστίασε στον Λεβαντόφσκι.

«Τα είπαμε και πριν από τρεις ή τέσσερις μήνες, Ρόμπερτ, φέρσου σαν άντρας, δεν είσαι όποιος κι όποιος, είσαι ο πιο διάσημος Πολωνός στην ιστορία και επιτρέπεις να σου φέρονται έτσι. Αν φύγει τώρα, ας κάνουν ό,τι θέλουν στην Μπαρτσελόνα, είμαι βέβαιος πως είτε παίξει στο MLS, είτε σε κάποια άλλη ομάδα, θα τον χρησιμοποιούν όπως του αξίζει».