Ένα απίστευτο και άκρως χιουμοριστικό περιστατικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας γέλια στους χρήστες των social media. Το viral βίντεο καταγράφηκε σε δρόμο των Ηνωμένων Πολιτειών και πρωταγωνιστής είναι ένα… εκνευρισμένο αλπάκα.

Στο βίντεο, το ζώο βρίσκεται μέσα σε ένα είδος τροχόσπιτου, όταν ξαφνικά τρομάζει από την κόρνα ενός αυτοκινήτου που ακολουθεί από πίσω. Η αντίδρασή του, ωστόσο, είναι αυτό που έχει κλέψει τις εντυπώσεις.

Με μια δυνατή κραυγή, το αλπάκα φαίνεται να «διαμαρτύρεται» έντονα στον οδηγό και αμέσως μετά κάνει αυτό για το οποίο είναι… διάσημο: φτύνει με δύναμη προς το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.

Το απρόσμενο περιστατικό αφήνει τον οδηγό άφωνο, ενώ το στιγμιότυπο έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς να σχολιάζουν με χιούμορ την αντίδραση του ζώου.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο συγκεκριμένος οδηγός μάλλον θα το σκεφτεί… δύο φορές πριν ξαναχρησιμοποιήσει την κόρνα του, ειδικά όταν μπροστά του του βρίσκεται ένα αλπάκα με «άποψη».