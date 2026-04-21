Η Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε σήμερα τον έντονο αποτροπιασμό της για την είδηση ότι τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά έλαβαν λογαριασμούς δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τη νοσηλεία τους. Η τραγωδία, που σημειώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό θέρετρο σκι, στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ήταν έξι Ιταλοί έφηβοι, ενώ προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη 115 ατόμων.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε «απεχθές» το γεγονός ότι ένα νοσοκομείο στη Σιόν απαίτησε περισσότερα από 70.000 ευρώ για λίγες μόνο ώρες νοσηλείας θυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε άμεση εντολή στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να παρακολουθεί στενά το ζήτημα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν την υπόσχεσή τους πως το κράτος θα καλύψει πλήρως τα έξοδα, χωρίς να επιβαρυνθούν οι οικογένειες των θυμάτων ή το ιταλικό δημόσιο.

Η πυρκαγιά στο μπαρ “Le Constellation”, η οποία ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που προκάλεσαν ανάφλεξη σε ηχομονωτικό υλικό της οροφής, μετατράπηκε σε εφιάλτη για εκατοντάδες νέους που γιόρταζαν την έλευση του νέου έτους. Η Μελόνι τόνισε πως η ιταλική κυβέρνηση παραμένει στο πλευρό των πληγέντων και θα κάνει τα πάντα για να χυθεί άπλετο φως στα αίτια της τραγωδίας και να αποδοθούν ευθύνες.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της ελβετικής δικαιοσύνης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι Γάλλοι ιδιοκτήτες του μπαρ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια.



Μάλιστα, το κατηγορητήριο διευρύνθηκε πρόσφατα, καθώς στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας έχει τεθεί και ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά, προκειμένου να εξεταστούν πιθανές παραλείψεις στις άδειες λειτουργίας και τα μέτρα πυρασφάλειας του καταστήματος.

