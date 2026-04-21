Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s προχώρησε σήμερα σε εκτεταμένες αναθεωρήσεις αξιολογήσεων για ελληνικούς τραπεζικούς ομίλους, οι οποίες αφορούν μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων, εκδοτών και μη εξασφαλισμένου χρέους, καθώς και συναφείς πιστοληπτικές βαθμίδες. Οι κινήσεις αυτές συνδέονται με την εφαρμογή της πλήρους προτεραιότητας των καταθετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του νέου πλαισίου Διαχείρισης Κρίσεων και Ασφάλισης Καταθέσεων (CMDI), που εγκρίθηκε από τους ευρωπαίους νομοθέτες τον Μάρτιο του 2026.

Ο Moody’s σημειώνει ότι η αναθεώρηση αντικατοπτρίζει την αλλαγή στην ιεραρχία των πιστωτών, η οποία μειώνει τη σχετική έκθεση των καταθετών σε ζημίες έναντι των κατόχων μη εξασφαλισμένου ανώτερου χρέους.

Τράπεζα Πειραιώς

Η αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς αποδίδεται στη σταθεροποίηση των βασικών πιστοληπτικών δεικτών της και στην εκτίμηση ότι οι καταθέσεις ενισχύονται από την αυξημένη προτεραιότητα αποπληρωμής έναντι του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους.

Οι αξιολογήσεις εκδότη και ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους επιβεβαιώνονται, χωρίς μεταβολή στις εκτιμήσεις ζημιών, ενώ η πιστοληπτική ικανότητα (BCA) παραμένει αμετάβλητη, αντανακλώντας τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ενίσχυση της κερδοφορίας.

Η σταθερή προοπτική στις καταθέσεις αντανακλά την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική μεταβολή στο επίπεδο ζημιών, ακόμη και σε περίπτωση μελλοντικής αναβάθμισης, ενώ οι λοιπές αξιολογήσεις διατηρούνται στα τρέχοντα επίπεδα.

Eurobank

Για τη Eurobank, η Moody’s επιβεβαιώνει τις αξιολογήσεις καταθέσεων και ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους, με βάση τη σταθερότητα του πιστοληπτικού προφίλ και την απουσία μεταβολής στις εκτιμήσεις ζημιών.

Η BCA παραμένει αμετάβλητη, αντανακλώντας τη σημαντική ενίσχυση της φερεγγυότητας, τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού και την ισχυρή κερδοφορία. Θετικά επιδρά επίσης το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο, καθώς και η διαφοροποίηση εσόδων μετά την εξαγορά της Hellenic Bank στην Κύπρο.

Οι καταθέσεις διατηρούν σταθερή προοπτική, ενώ το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος έχει αρνητικό outlook, λόγω πιθανών πιέσεων από την επικείμενη αλλαγή στην προτεραιότητα καταθέσεων και της ανεπαρκούς υποταγής του χρέους στη νέα δομή.

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα διατηρεί αμετάβλητες τις αξιολογήσεις καταθέσεων και μη εξασφαλισμένου χρέους, με σταθερό προφίλ κινδύνου.

Η BCA αντανακλά τη βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, την ισχυρή κερδοφορία και την ισχυρή κεφαλαιακή θέση, παρά το υψηλό ποσοστό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Θετικά συμβάλλει επίσης η στρατηγική ενίσχυσης εσόδων από προμήθειες.

Οι καταθέσεις διατηρούν σταθερή προοπτική, ενώ το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος έχει αρνητική προοπτική λόγω πιθανής πίεσης από το νέο καθεστώς προτεραιότητας των καταθετών.

Alpha Bank

Για την Alpha Bank, οι αξιολογήσεις καταθέσεων, εκδότη και ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους παραμένουν αμετάβλητες, χωρίς διαφοροποίηση στις εκτιμήσεις ζημιών.

Η BCA αντικατοπτρίζει τη σημαντική πρόοδο στην εξυγίανση του ισολογισμού, τη βελτίωση της κερδοφορίας και την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας. Ωστόσο, επιβαρυντικός παράγοντας παραμένει το υψηλό ποσοστό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και η συγκριτικά χαμηλότερη κάλυψη ζημιών έναντι ανταγωνιστών.

Οι προοπτικές των καταθέσεων παραμένουν σταθερές, ενώ το ανώτερο χρέος διατηρεί επίσης σταθερή προοπτική.

Optima Bank

Η Optima Bank διατηρεί τις αξιολογήσεις της, με αναβάθμιση της προοπτικής των καταθέσεων σε θετική, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή μελλοντική βελτίωση της πιστοληπτικής της εικόνας.

Η BCA αντικατοπτρίζει την ισχυρή κερδοφορία και τον καθαρό ισολογισμό, αλλά περιορίζεται από το μικρό λειτουργικό ιστορικό και την ταχεία πιστωτική επέκταση.

Η θετική προοπτική στις καταθέσεις συνδέεται με την πιθανότητα αναβάθμισης, ενώ το outlook στο ανώτερο χρέος παραμένει σταθερό, αντανακλώντας αμετάβλητη εκτίμηση κινδύνου και την ισορροπία μεταξύ θετικών και αρνητικών παραγόντων.