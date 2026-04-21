Η Μπαρτσελόνα ή η Μονακό θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play off της Euroleague, μετά τα πρώτα παιχνίδια των play in.

Οι Μονεγάσκοι ηττήθηκαν με 87-79 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να βρεθούν στα play off, καθώς την Παρασκευή (24/4) θα υποδεχθούν τη Μπαρτσελόνα.

Οι «μπλαουγκράνα» υποδέχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (21/4) τον Ερυθρό Αστέρα και τον νίκησαν με 80-72, οπότε θα διεκδικήσουν την είσοδο στα play off αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Μονακό.

Όποια κι αν είναι η αντίπαλος πάντως, ο Ολυμπιακός θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας καθώς τερμάτισε στην 1η θέση της κανονικής περιόδου και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στο Final Four, το οποίο θα είναι το 5ο συνεχόμενο.