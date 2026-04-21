Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play off της Euroleague μετά τη νίκη με 87-79 επί της Μονακό, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ματίας Λεσόρ ξεσήκωσε το Telecom Center Athens και άφησε άφωνο τον εκφωνητή της Euroleague με ένα απίθανο κάρφωμα.

Οι «πράσινοι» δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι καθώς έμειναν πίσω με 0-6 στο ξεκίνημα, στη συνέχεια όμως βρήκαν ρυθμό, προσπέρασαν και πήραν και μια πολύ καλή διαφορά από το πρώτο ημίχρονο.

Λίγο πριν το τέλος του πάντως, συγκεκριμένα με 2 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα να απομένουν για την ανάπαυλα, ο Λεσόρ έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που τρέλανε όχι μόνο τους φίλους του Παναθηναϊκού αλλά και τον εκφωνητή της Euroleague.

Αυτό ανέφερε και η σχετική ανάρτηση της λίγκας με το σχετικό βίντεο, με τον Γάλλο σέντερ να είναι καλύτερος από παιχνίδι σε παιχνίδι, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.