Με νέα προσφυγή που κατέθεσε κατά του ΟΦΗ, λόγω οφειλών προς το πρόσωπό του, ο Χρήστος Μπούρμπος ζητάει την αποβολή της ομάδας τόσο από τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας όσο και από τη συνέχεια των play off της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά την προσφυγή του ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αναφέρει τα εξής…

«Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α

Α Ι Τ Η Σ Η – Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

Του Χρήστου ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ, πρώην επαγγελματια ποδοσφαιριστη, Προέδρου της ΚΕΠ, κατοίκου Ιωαννίνων

Κ Α Τ Α

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΑΕ ΟΦΗ 1925” που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης κι εκπροσωπείται νόμιμα.

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Είμαι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστης που παρότι προσέφερα τις υπηρεσίες μου βάσει συμβολαίου στην προηγούμενη ΠΑΕ ΟΦΗ, δεν μου κατεβλήθησαν τα δεδουλευμενα μου ,με αποτέλεσμα να προσφύγω στην ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ,η οποία μου επιδίκασε το ποσό των 309.596€ νομιμοτόκως,το οποίο ουδέποτε μπόρεσα να εισπράξω, γιατί αφενός μεν η ΠΑΕ υποβιβαστηκε καταδολιευτικα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, προκειμένου να απαλλαγεί από τα χρέη της, αφετέρου δε όταν επέστρεψε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ενεργώντας εκ νέου καταδολιευτικα ίδρυσε νέα ΠΑΕ με άλλο ΑΦΜ.

Παρόλα αυτά και μετά από πολυετή αντιδικία κι αφού δικαιώθηκα και στα πολιτικά δικαστήρια, κατόρθωσα να εκδώσω την απόφαση 46/2024 από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση μου, αναγνωρίσθηκε τόσο η αθλητική διαδοχή της νέας ΠΑΕ ΟΦΗ, όσο και η υποχρέωση της να μου καταβάλλει ως διάδοχος του 50% κεφαλαίου, τόκων και δαπανών.

Στην συνέχεια η ΠΑΕ ΟΦΗ υπέβαλε αίτηση αναψηλάφησης κατά της απόφασης,την οποία το ΔΔΠ απέρριψε με την απόφαση 3/2025.Ομως η καθ’ ης ΠΑΕ αντί να εξοφλήσει ή να διακανονισει την οφειλή της απέναντι μου , προκειμένου να αποκτήσει αδειοδότηση και να κάνει ελεύθερα μεταγραφές, προσέφυγε κατά αυτής της απόφασης στο Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο,το οποίο τελικά με την υπ.αριθμ.CAS/2025/A/11227 ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ απόφαση του , όχι μόνο απέρριψε την έφεση της ΠΑΕ και κατέστησε με το σκεπτικό του ως αμετάκλητες και τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ αλλά και υποχρέωσε την ΠΑΕ ΟΦΗ να μου καταβάλει ως δικαστική δαπάνη το ποσό των 2.000 ελβετικών φράγκων.

Παρότι η απόφαση εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου 2026 και παρά την εξώδικη δήλωση μου και τις καταγγελίες μου στα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ,η ΠΑΕ ΟΦΗ συνεχίζει να μην σέβεται την απόφαση του CAS και να μην εκτελεί τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΔΔΠ.

Β.ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΕΙΔΗ ο Πειθαρχικός Κώδικας 2025 της FIFA που υπερισχύει και συμπληρώνει τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ,στο άρθρο 6 προβλέπει τα Πειθαρχικά Μέτρα (Disciplinary Measures) που επιβάλλονται σε βάρος νομικών προσώπων, όπως η ΠΑΕ ΟΦΗ:

1d.Επιστροφη τροπαίων (Return of awards)-

1e.Αποσυρση τίτλων (Withdrawal of a title)-

1f.ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΕΡΘΕΙΣΑΣ Ή ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΚΗΣ(ΟRDER TO FULFIL A FINANCIAL OBLIGATION ARISING OR EXISTING IN THE CONTEXT OF THE TRIAL!)-

3a.Απαγορευση μεταγραφών νέων παικτών (ban on registering new players)-

3f.Ακυρωση αποτελέσματος αγώνα (annulment of the result of a match)-

3g.Αφαίρεση βαθμών (deduction of points)-

3h.Υποβιβασμος σε κατώτερη κατηγορία (relegation to a lower division)-

3i.Αποβολή από μια διοργάνωση σε εξέλιξη ή από μελλοντικές διοργανώσεις

(Εxpulsion from a competition in progress or from future competitions)-

3k.Πληρωμή αποζημίωσης σε συνδεδεμένο κλαμπ (payment of restitution to an affiliated club).

ΕΠΕΙΔΗ το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποινών το επαναλαμβάνει το άρθρο 5 του ισχύοντος Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, ενώ το κανονιστικό κενό τους καλύπτεται υποχρεωτικά από το άρθρο 6 του ισχύοντος DC/FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ το άρθρο 21 του ισχύοντος Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA που επιγράφεται “FAILURE TO RESPECT DECISIONS”(ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) ορίζει μεταξύ άλλων ρητά οτι:

“ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΚΛΠ) ΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ,ΟΛΟΚΛΗΡΟ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ,ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΟΡΓΑΝΟΥ,ΤΗΣ FIFA Ή ΤΟΥ CAS (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ) Ή ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ,ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΤΗΣ FIFA Ή ΤΟΥ CAS…ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ…”ενώ στην παρ.4 προβλέπει τις ίδιες ποινές και εις βάρος των αθλητικών διαδόχων (SPORTING SUCCESSOR) καθορίζοντας και τα κριτήρια της αθλητικής διαδοχής!

ΕΠΕΙΔΗ ναι μεν ο ισχύων ΚΑΠ και ο ισχύων ΠΚ της ΕΠΟ δεν περιέχουν τέτοια διάταξη,πλην όμως το άρθρο 14.2.α του ΚΑΠ που τιτλοφορείται “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ…”ορίζει ότι:”ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ…”.

ΕΠΕΙΔΗ είναι προφανές οτι αυτή η διάταξη του ΚΑΠ είναι γενικολογη , όπως και ο ΠΚ της ΕΠΟ έχει αρκετά κανονιστικά κενά, οπότε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ DC/FIFA!

ΕΠΕΙΔΗ ο “ποδοσφαιρικός νομοθέτης”της ΕΠΟ εσκεμμένα αποφεύγει να συμπεριλάβει αυτές τις δεσμευτικές διεθνώς κανονιστικές διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA,και καθώς υπάρχει κανονιστικό κενό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5.2β και 48.1 του ΚΑΠ και του άρθρου 29 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ :

“ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ή ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ,ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ UEFA -FIFA”-

“ΚΑΤ’ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ UEFA-FIFA ΜΕ ΆΜΕΣΗ ΙΣΧΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ!”-

“ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ FIFA-UEFA ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΠ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΟΡΙΣΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ”!

ΕΠΕΙΔΗ σε κάθε περίπτωση ισχύουν συμπληρωματικά και οι δεσμευτικές διατάξεις των ad hoc εγκυκλίων υπ.αριθμ.1681/11.7.2019 και 1934 / 28.5.2025 της FIFA προς την ΕΠΟ και τα μέλη της,σύμφωνα με τις οποίες το άρθρο 21 του DC/FIFA περί συμμόρφωσης με τις οικονομικές αποφάσεις επεκτείνεται και στις υποθέσεις αθλητικής διαδοχής και οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται εις βάρος της διαδόχου ποδοσφαιρικης οντότητας.

ΕΠΕΙΔΗ είναι προφανές οτι η ΠΑΕ ΟΦΗ, παρά την εξώδικη δήλωση μου και τις αιτήσεις μου για εκτέλεση των αποφάσεων μου προς τα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ,ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΣΕΒΑΣΘΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ CAS ,ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΔΠ!

ΕΠΕΙΔΗ επομένως το άρθρο 21 του DC/FIFA τυγχάνει εφαρμογής κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ, όχι μόνο γιατί απέτυχε να σεβαστεί την απόφαση του CAS αλλά και γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις 46/2024 και 3/2025 του ΔΔΠ, παραβιάζοντας και το Καταστατικό της ΕΠΟ που επιβάλλει την υποχρεωτική εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΔΠ και του CAS!

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με την ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ απόφαση του CAS,η ΠΑΕ ΟΦΗ έπρεπε ήδη να μου έχει καταβάλλει, τόσο την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη των 2.000 ελβετικών φράγκων σε ισοτιμία ευρώ, όσο και το 50% του ποσού των 309.596€ νομιμοτόκως, όπως μου έχει επιδικασθεί από τις αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ και του ΔΔΠ/ΕΠΟ.

ΕΠΕΙΔΗ η απόφαση του CAS έπρεπε να εκτελεστεί άμεσα από την ΕΠΟ και η ΠΑΕ ΟΦΗ ήδη θα έπρεπε, είτε να με έχει εξοφλήσει πλήρως κι ολοσχερώς, είτε να έχει τιμωρηθεί με ανάκληση αδειοδότησης και μετεγγραφων.

ΕΠΕΙΔΗ επομένως η ΠΑΕ ΟΦΗ συνεχίζει να διαγωνίζεται παράνομα και αντικανονικά αποκτώντας αθέμιτα αγωνιστικό πλεονέκτημα εις βάρος των άλλων ΠΑΕ και στο πρωτάθλημα – και στο Κύπελλο, επιβάλλεται η συζήτηση της υπόθεσης κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίαση Σας και η έκδοση της απόφασης Σας, τόσο πριν την διεξαγωγή του Τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, όσο και πριν την έναρξη των play offs, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος προσφυγών από τις αντίπαλες ομάδες κατά του κύρους των επόμενων αγώνων!

ΕΠΕΙΔΗ η υπό κρίση αίτηση μου είναι παραδεκτή, βάσιμη και αληθινή.

ΕΠΕΙΔΗ το Όργανο Σας είναι καθ’ ύλην αρμόδιο να επιληφθεί της υπό κρίση καταγγελίας μου, σύμφωνα με τα άρθρα 35.1-36 -25.2 και 23.ζ του ΚΑΠ , ενώ σύμφωνα με το άρθρο 47?η ερμηνεία του ΚΑΠ ανήκει στα δικαστικά όργανα”.

ΕΠΕΙΔΗ προς απόδειξη της παρούσας προσάγω κι επικαλούμαι τα παρακάτω έγγραφα:

1.Αποφαση CAS 2025/A/11227 στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο, όπως κοινοποιήθηκε από την γραμματεία του CAS σε εμένα,την ΠΑΕ ΟΦΗ και την ΕΠΟ,

2.Αποφαση CAS μεταφρασμένη επακριβώς στα ελληνικά,

3.Αποφαση ΔΔΠ 3/2025,

4.Αποφαση ΔΔΠ 46/2024,

5.Πειθαρχικος Κώδικας FIFA 2025,

6.Εγκυκλιος FIFA 1934/28.5.2025,

7.Εξώδικη δήλωση μου προς την ΠΑΕ ΟΦΗ.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου

ΣΑΣ ΖΗΤΩ

1.Να κάνετε δεκτή την υπό κρίση αίτηση – καταγγελία μου,

2.Να επιβάλλετε τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές του άρθρου 5 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ σε συνδυασμό με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 6 του DC/FIFA,σε εκτέλεση του άρθρου 21 του DC/FIFA,μέχρι η ΠΑΕ ΟΦΗ να εκτελέσει την απόφαση του CAS και τις αποφάσεις του ΔΔΠ/ΕΠΟ,

3.Να υποχρεώσετε με διαταγή Σας την ΠΑΕ ΟΦΗ να εκπληρώσει άμεσα την οικονομική υποχρέωση της απέναντι μου εκ της αποφάσεως CAS 2025/A/11227 και των αποφάσεων ΔΔΠ 3/2025 και 46/2024 καταβάλλοντας μου το ποσό των 2.000 ελβετικών φράγκων σε ισοτιμία ευρώ για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη μου και το ποσό των 154.750€ για το 50% των επιδικασθεντων δεδουλευμενων μου,

ΑΛΛΩΣ και σε περίπτωση που εντός της ταχθείσης προθεσμίας η ΠΑΕ ΟΦΗ εκ νέου δεν συμμορφωθεί,

4.Να αποβάλλετε την ΠΑΕ ΟΦΗ από την συνέχεια των play offs του πρωταθλήματος της Super League 1 και του Κυπέλλου Ελλάδας,

ΑΛΛΩΣ ΚΙ ΟΛΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΣ,

5.Να διατάξετε σωρευτικα την απαγόρευση μετεγγραφων , τον υποβιβασμό της στην SUPER LEAGUE 2 και την επιστροφή του τροπαίου του Κυπέλλου Ελλάδας του 1987 που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ ΟΦΗ,

6.Να συζητήσετε κατεπειγοντως την αίτηση – καταγγελία μου πριν την διεξαγωγή του Τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αθήνα 20.4.2026

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Γεώργιος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜ ΔΣΑ 14162, Φαβιέρου 47, Αθήνα».