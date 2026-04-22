Δεύτερος υποψήφιος για αποχώρηση από την ομάδα των Αθηναίων αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ (Άλεξ), έπειτα από ομόφωνη απόφαση στο συμβούλιο του Survivor.

Ο ίδιος δεν έδειξε έκπληξη για την εξέλιξη, εξηγώντας ότι είχε επιλέξει να τοποθετηθεί πρώτος ώστε να αποφευχθούν εσωτερικές εντάσεις: «Εγώ βγήκα μπροστά σήμερα στην ομάδα, έκανα μία συζήτηση. Υπήρχε και μία δεύτερη επιλογή. Και προτίμησα να υπάρξει ευημερία στην ομάδα και να μην υπάρξει ένταση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρξει ένταση. Οπότε προτίμησα να βγω μπροστά και να πω “ψηφίστε εμένα καλύτερα”».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην αγωνιστική του εικόνα, σημειώνοντας πως δεν βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα του: «Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι τόσο καλός τελευταία. Έχω πέσει πάρα πολύ. Οπότε είτε βγω σήμερα είτε αύριο, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά».

Τη στάση του σχολίασε ο Δημήτρης, ο οποίος εξέφρασε διαφορετική οπτική για τη διαδικασία της ψηφοφορίας, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αν το δούμε λίγο αγωνιστικά είναι τρεις γυναίκες δυνατές, εγώ δεν θα ακουμπούσα σε αυτές τις γυναίκες, τις συγκεκριμένες. Ο Νίκος βγήκε, ο Μιχάλης δεν ψηφίζεται, έμεινε ο Benzy και ο Άλεξ. Θα ψήφιζαν τον Μπενζ; Στον Άλεξ θα έπρεπε να πάνε.

Οπότε, το “βγήκα μπροστά” εδώ, είναι σαν το “βγήκα μπροστά” που κάποτε κορόιδευε ο Άλεξ. Έτσι θεωρώ εγώ. Aγωνιστικά, θα έπρεπε να βγει. Είναι η δεύτερη ψηφοφορία που βγαίνει και που βγαίνει μπροστά, γιατί και στην πρώτη είχε βγει μπροστά, και τότε ήταν ψηφοφορία με έξι άτομα και τώρα είναι ψηφοφορία με έξι άτομα».