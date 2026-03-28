Σήμερα θα πραγματοποιείται η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη που εντοπίστηκε νεκρός στον βυθό στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Από τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούνται ενέργειες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους δύτες.

Ειδικότερα, τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα δεθούν σκοινιά υψηλής αντοχής. Μέσω αυτών, οι δύτες θα μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα στο επικίνδυνο σπήλαιο, αλλά και να ανασύρουν τη σορό.

Τα σκοινιά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν τόσο για την ασφαλή μετακίνηση των δυτών όσο και για την ανάσυρση του άτυχου 34χρονου, καθώς τα ρεύματα στο οριζόντιο τμήμα του σπηλαίου είναι εξαιρετικά ισχυρά και μπορούν να αποβούν μοιραία ακόμη και για έμπειρους επαγγελματίες.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, όταν ο 34χρονος δύτης ξεκίνησε υποβρύχια εξερεύνηση συνοδευόμενος από συνάδελφό του. Λίγο αργότερα, ο δεύτερος δύτης επέστρεψε μόνος στην επιφάνεια και ενημέρωσε τις αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο 34χρονος πιθανώς εγκλωβίστηκε στον υποθαλάσσιο σχηματισμό.

Άμεσα οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, ειδικών δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και έμπειρων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.

Οι συνθήκες κατάδυσης στο σημείο ήταν εξαιρετικά απαιτητικές, λόγω του βάθους και των ισχυρών υποθαλάσσιων ρευμάτων.

Τελικά η σορός του 34χρονου δύτη εντοπίστηκε ανήμερα της 25ης Μαρτίου.