Ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάσυρση της σορού του δύτη που βρήκε τραγικό θάνατο στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Η επιχείρηση αναμένεται να διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 28/3 και θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη λόγω των συνθηκών που επικρατούν στο «πηγάδι του διαβόλου».

Οι δραματικές προσπάθειες του άτυχου δύτη να αναδυθεί στην επιφάνεια, αλλά και οι τελευταίες του στιγμές έχουν καταγραφεί από την κάμερα που είχε μαζί του και η σορός του βρέθηκε την Τετάρτη (25/3), σφηνωμένη στο σημείο γνωστό ως «πηγάδι του διαβόλου», σε βάθος περίπου 30 μέτρων.

Ο 34χρονος είχε εξοπλιστεί πλήρως για την κατάδυση, επιδιώκοντας να καταγράψει την υποθαλάσσια διαδρομή του και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το «φως» κατέβαινε σταδιακά προς το «πηγάδι», όταν τον παρέσυραν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

Η δύναμη των νερών φέρεται να ήταν τόσο έντονη που όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία τον έριξε πάνω σε βράχια, με αποτέλεσμα να χάσει μέρος του εξοπλισμού του, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο.

Πώς θα γίνει η ανάσυρση της σορού

Την ανάσυρση της σορού θα πραγματοποιήσει ειδικευμένη ομάδα που αποτελείται από πέντε σπηλαιοδύτες.

Σύμφωνα με το Star, από τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούνται ενέργειες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους δύτες.

Ειδικότερα, τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα δεθούν σκοινιά υψηλής αντοχής. Μέσω αυτών, οι δύτες θα μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα στο επικίνδυνο σπήλαιο, αλλά και να ανασύρουν τη σορό.

Τα σκοινιά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν τόσο για την ασφαλή μετακίνηση των δυτών όσο και για την ανάσυρση του άτυχου 34χρονου, καθώς τα ρεύματα στο οριζόντιο τμήμα του σπηλαίου είναι εξαιρετικά ισχυρά και μπορούν να αποβούν μοιραία ακόμη και για έμπειρους επαγγελματίες.

Το «πηγάδι του διαβόλου» είναι από τα πιο εντυπωσιακά αλλά και επικίνδυνα σημεία για καταδύσεις στην Αττική

Το διαβόητο «πηγάδι του διαβόλου» είναι από τα πιο εντυπωσιακά αλλά και επικίνδυνα σημεία για καταδύσεις στην Αττική. Παρά τη μοναδική ομορφιά του, το συγκεκριμένο σημείο έχει συνδεθεί με σοβαρά περιστατικά και θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό ακόμη και για έμπειρους δύτες.

Το λεγόμενο «πηγάδι της Βουλιαγμένης» βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι, σε μικρή απόσταση από την Αθήνα. Πρόκειται για μια υποθαλάσσια τρύπα σε βάθος περίπου 11 μέτρων με κυκλικό άνοιγμα διαμέτρου περίπου 3 μέτρων μέσα σε έναν προστατευμένο κόλπο που ανοίγει προς τον Σαρωνικό. Η εικόνα της εισόδου είναι εντυπωσιακή, όμως το πραγματικό ρίσκο ξεκινά κάτω από την επιφάνεια.

Ακολουθώντας τον αμμώδη βυθό, ο δύτης φτάνει αρχικά στο άνοιγμα του πηγαδιού. Σε μεγαλύτερο βάθος εμφανίζεται ένα δεύτερο στενό πέρασμα, ενώ πιο χαμηλά βρίσκεται ο πυθμένας. Από εκεί διακρίνεται η σκοτεινή είσοδος μιας υποθαλάσσιας σήραγγας που οδηγεί σε σπήλαιο άγνωστης έκτασης.

Στο σημείο υπάρχει μεταλλικό κιγκλίδωμα που λειτουργεί αποτρεπτικά για την είσοδο στη σήραγγα, χωρίς όμως να την αποκλείει πλήρως. Όπως επισημαίνουν έμπειροι δύτες, η διαδρομή στο εσωτερικό της είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η σήραγγα ξεκινά σχετικά ομαλά, όμως στη συνέχεια παρουσιάζει απότομη κλίση προς τα κάτω, ενώ τα ρεύματα γίνονται ιδιαίτερα ισχυρά. Η περιορισμένη ορατότητα και ο κίνδυνος αποπροσανατολισμού καθιστούν την κατάδυση πέρα από το σημείο αυτό ιδιαίτερα επικίνδυνη ακόμα και για εξειδικευμένους δύτες.

Το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το 1978 στο «πηγάδι του διαβόλου»

Η φήμη του «πηγαδιού του διαβόλου» συνδέεται και με ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το 1978. Τρεις νεαροί Αμερικανοί δύτες επιχείρησαν να εξερευνήσουν τη σήραγγα και δεν επέστρεψαν ποτέ. Η υπόθεση έμεινε ανοιχτή για χρόνια, μέχρι που το 2007 ταυτοποιήθηκαν οστά που είχαν εντοπιστεί, επιβεβαιώνοντας το τραγικό τους τέλος.

Από τη δεκαετία του ’80, το Λιμενικό έχει τοποθετήσει προειδοποιητική πινακίδα στην είσοδο του σπηλαίου με ένα ξεκάθαρο μήνυμα. «Πέρα από το σημείο αυτό δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».