Ειδική επιχείρηση θα στηθεί το Σάββατο για να ανασυρθεί η σορός του 34χρονου δύτη στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Εξειδικευμένη ομάδα πέντε σπηλαιοδυτών θα βουτήξει, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά απαιτητική και επικίνδυνη. Εξάλλου, οι συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς συνδυάζονται ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα, στενότητα χώρου και σχεδόν μηδενική ορατότητα.

Σύμφωνα με το Star, από τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούνται ενέργειες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους δύτες.

Συγκεκριμένα, τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα δεθούν σκοινιά υψηλής αντοχής. Μέσω αυτών, οι δύτες θα μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα στο επικίνδυνο σπήλαιο, αλλά και να ανασύρουν τη σορό.

Τα σκοινιά θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την ασφαλή μετακίνηση των δυτών όσο και για την ανάσυρση του άτυχου 34χρονου, καθώς τα ρεύματα στο οριζόντιο τμήμα του σπηλαίου είναι εξαιρετικά ισχυρά και μπορούν να αποβούν μοιραία ακόμη και για έμπειρους επαγγελματίες.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα του δύτη, όπως φιάλη οξυγόνου, ένα πέδιλο, το υποβρύχιο σκούτερ που χρησιμοποιούσε, καθώς και κάμερα τύπου GoPro.

Το γεγονός ότι ο φακός του βρέθηκε αναμμένος ενισχύει το σενάριο ότι είτε προσπαθούσε να προσανατολιστεί είτε να σηματοδοτήσει τη θέση του, χωρίς όμως να καταφέρει να διαφύγει.

Παρά τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και η εξέταση του καταδυτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε τη μοιραία στιγμή.