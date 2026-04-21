Νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στο Λουτράκι βρέθηκε ένας 53χρονος άνδρας, έπειτα από αναζήτηση που είχαν ξεκινήσει οι οικείοι του από το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog, φίλοι του προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί του, χωρίς όμως ανταπόκριση. Καθώς ο άνδρας δεν έδινε σημεία ζωής, ειδοποίησαν αργά το βράδυ τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό του άνδρα.

Τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια θα προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.