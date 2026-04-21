Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος απέρριψε το ενδεχόμενο πρόωρης κάλπης, απαντώντας στα σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης.

Σε συνέντευξή του στο Action 24 το βράδυ της Τρίτης, σημείωσε ότι οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, λόγω της πολεμικής έντασης, απαιτούν συνεχή ετοιμότητα και άμεσες αποφάσεις, ενώ τόνισε πως μέχρι το καλοκαίρι πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπογράμμισε ότι «αυτά τα δεδομένα δεν επιτρέπουν τη διενέργεια εκλογών».

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι «αυτά που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις δεν θα έχουν σχέση με όσα θα δείτε στις εκλογές».

Όπως είπε, στην τελική ευθεία προς τις κάλπες θα αναδειχθούν καθαρά τα πολιτικά διλήμματα, με βασικό το ποιος μπορεί να διασφαλίσει σταθερή πορεία της χώρας έως το 2030, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ΝΔ θα ενισχύσει τη θέση της.

Προέβλεψε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει πρώτο κόμμα και ότι πιθανότατα δεν θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή περισσότερα από έξι κόμματα.