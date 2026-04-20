Την ανάγκη για νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και πληθωριστικών πιέσεων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Θεωρώ σφόδρα πιθανό ότι θα χρειαστούν πρόσθετη ενίσχυση, διότι η αβεβαιότητα έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές. Η πληθωριστική πίεση είναι εδώ», είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στα τρόφιμα και στις πληθωριστικές πιέσεις ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «ειδικά για τα βασικά είδη διαβίωσης και τα τρόφιμα θα πρέπει να διατηρηθεί το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους».

Αναφερόμενος στους ελέγχους στην αγορά, επισήμανε πως «γίνονται εκατοντάδες έλεγχοι» από τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, ενώ υποστήριξε ότι τα μέτρα έχουν συμβάλει στη συγκράτηση τιμών, ειδικά στα καύσιμα.

Όπως σημείωσε, η κυβερνητική παρέμβαση υπήρξε καθοριστική για να αποτραπεί περαιτέρω εκτόξευση των τιμών:

«Πιστεύω ότι οι καταναλωτές έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν δεν είχαμε πάρει το μέτρο του πλαφόν στα βενζινάδικα και τη στήριξη με 20 σεντς στην πηγή για το ντίζελ, σήμερα θα πληρώναμε πολύ πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο».

Όσον αφορά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα μπροστά στα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης τοποθετήθηκε και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και χαρακτήρισε την υπόθεση «χωρίς δεύτερη κουβέντα σκάνδαλο. Εκεί έχουν υπάρξει εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν πάρει λεφτά που δεν τα εδικαιούντο. Η Δικαιοσύνη πρέπει να τους βρει έναν προς έναν, να τους πάρει πίσω τα λεφτά και να γίνουν όλες οι ποινικές διαδικασίες και να τιμωρηθούν».