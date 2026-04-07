«Πράσινο φως» από το υπουργείο Ανάπτυξης για 13 μεγάλες επενδύσεις στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Με οριστικά αποτελέσματα, εγκρίθηκαν projects ύψους 320 εκατ. ευρώ σε όλη την Ελλάδα. Η σημαντική αυτή κίνηση φέρνει 700 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την εγχώρια οικονομία και την απασχόληση. Το επενδυτικό πλάνο αλλάζει τον επιχειρηματικό χάρτη.



Μεγάλη έμφαση -όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή- δίνεται στη Μακεδονία και την Θράκη, όπου κατανέμεται το 51,88% των κονδυλίων και ακολουθούν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (24,85%) και η Περιφέρεια Ηπείρου (13,34%).



Σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι η αξιολόγηση έγινε με συνέπεια και αξιοπιστία μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος.



Ο υπουργός Ανάπτυξης, με αφορμή την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων, σημείωσε: «Η ένταξη 13 επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Μεγάλων Επενδύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Στόχος είναι η μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς αφορά μέρη της πατρίδας μας με σημαντικά προβλήματα. Αφορά ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας, γι’ αυτό ο Αναπτυξιακός Νόμος ρίχνει το βάρος του στη Βόρεια Ελλάδα. Αποκτά μάλιστα ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συνθήκες που βιώνουμε παγκοσμίως με τον πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε συνδυασμό με την μεγάλη αβεβαιότητα, δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/t/pinakes-katataxis/news