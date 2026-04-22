Τρεις ανήλικες κοπέλες έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης και αντιμετωπίστηκαν ως «σεξουαλικά εμπορεύματα» από συμμορία ανδρών ασιατικής καταγωγής, όπως ακούστηκε σε δικαστήριο της Ουαλίας τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τέσσερις άνδρες σε παραθαλάσσια πόλη τις πίεζαν να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες με αντάλλαγμα κάνναβη και κοκαΐνη.

Ο Μουσταφά Ικμπάλ, 43 ετών, ο Ζιαουλάχ Μπάντσα, 25, ο Μοχάμεντ Αρσάντ, 36, και ο Τζάσβιντερ Σινγκ, 65, αντιμετωπίζουν συνολικά 28 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, βιασμός, προμήθεια ναρκωτικών και σεξουαλικές επιθέσεις. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο εισαγγελέας Όουεν Έντουαρντς KC ανέφερε στους ενόρκους ότι δύο κορίτσια, ηλικίας 14 και 15 ετών, έκαναν βόλτα αργά τη νύχτα στο Ριλ της βόρειας Ουαλίας, αφού είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών, και ότι ήταν «προφανείς στόχοι για αρπακτικούς μεγαλύτερης ηλικίας άνδρες».

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, εντοπίστηκαν από τον Ικμπάλ, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας και οδηγός delivery και κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι. Ο ίδιος φέρεται να έκρινε ότι ήταν «ώριμες για σεξουαλική εκμετάλλευση» και ξεκίνησε να τις προσεγγίζει.

Τα κορίτσια μίλησαν μαζί του και τον ακολούθησαν στο σπίτι του, όπου εκείνος κάλεσε τους Μπάντσα και Αρσάντ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τους προσφέρθηκαν αλκοόλ και κάνναβη πριν υποστούν σεξουαλικές επιθέσεις.

Οι κατηγορούμενοι δικάζονται στο Καρνάβον της Ουαλίας για συνολικά 28 αδικήματα.

«Τις αντιμετώπισαν ως σεξουαλικά εμπορεύματα», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Ο Σινγκ φέρεται επίσης να κανόνισε τη μεταφορά ενός από τα κορίτσια στο Λονδίνο. Εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, της είπε να παρουσιαστεί σε συγγενικό του πρόσωπο ως 22χρονη φροντίστρια, ώστε να μην υποψιαστεί ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα εκμετάλλευσης.

Η αστυνομία ενημερώθηκε όταν φίλη ενός από τα κορίτσια εξέφρασε ανησυχία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των τεσσάρων ανδρών. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, τότε είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες και δεν είχαν ασκηθεί διώξεις.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι ο Ικμπάλ «εκμεταλλευόταν συστηματικά κορίτσια για να πετυχαίνει τον σκοπό του», ενώ σημείωσε ότι μια τρίτη κοπέλα, 16 ετών και εθισμένη σε κρακ κοκαΐνη, φέρεται να είχε μετατραπεί σε «σεξουαλική σκλάβα».

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, οι ανήλικες ήταν ιδιαίτερα ευάλωτες, είχαν πρόσβαση σε ναρκωτικά και χρησιμοποιούνταν από μεγαλύτερους άνδρες για σεξουαλική εκμετάλλευση, με τους κατηγορούμενους να αποκομίζουν το όφελος.

«Σε κάθε περίπτωση, αυτός που κέρδιζε ήταν ο άνδρας», ανέφερε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι οι κατηγορούμενοι «έδειχναν υπερηφάνεια για τις πράξεις τους».

Μια γυναίκα, η Σάρα Γκρέι, 53 ετών, από το Γκρόνναντ, αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης.

Η Γκρέι κατηγορείται ότι επέτρεψε τη χρήση του σπιτιού της για σεξουαλική εκμετάλλευση και ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές καθαρίζοντας κλινοσκεπάσματα μετά από βιασμό της 16χρονης, περιστατικό στο οποίο φέρεται να είχαν χρησιμοποιηθεί χειροπέδες.

Ο Ικμπάλ κατηγορείται επίσης για παραβίαση διαταγής που σχετίζεται με την εμπορία ανθρώπων.

Η δίκη συνεχίζεται.