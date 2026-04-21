Η Λέστερ Σίτι γνώρισε τον υποβιβασμό της την Τρίτη (21/4) και θα αγωνίζεται πλέον στη League One, την τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, δέκα χρόνια μετά την ιστορική κατάκτηση της Premier League. Την ίδια στιγμή, η Κόβεντρι πανηγυρίζει την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία, κατακτώντας τον τίτλο και επιστρέφοντας στην ελίτ του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Έχοντας υποβιβαστεί την περασμένη σεζόν από την Premier League στη δεύτερη κατηγορία (Championship), οι «αλεπούδες» υπέστησαν έναν ταπεινωτικό δεύτερο διαδοχικό υποβιβασμό, μετά το εντός έδρας 2-2 με τη Χαλ, που διεκδικεί άνοδο, στο «Κινγκ Πάουερ», μπροστά σε αρκετές άδειες θέσεις.

Την ίδια ώρα, με την άνοδο ήδη εξασφαλισμένη, η Κόβεντρι, ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ, διέλυσε την Πόρτσμουθ με 5-1 και ξέφυγε με διαφορά 10 βαθμών στην κορυφή, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.

Η Μίλγουολ ανέβηκε στη δεύτερη θέση μετά τη νίκη της με 3-1 στην έδρα της Στόουκ Σίτι και πλέον βρίσκεται τρεις βαθμούς μπροστά από την Ίπσουιτς, που έχει δύο παιχνίδια λιγότερα και αντιμετωπίζει την Τσάρλτον την Τετάρτη (22/4).

Ήταν επίσης καλή βραδιά για τη Ρέξαμ, που επέστρεψε στις θέσεις των playoffs ανόδου, ξεπερνώντας τη Χαλ στη διαφορά τερμάτων, μετά τη νίκη της με 1-0 στην έδρα της Όξφορντ Γιουνάιτεντ, χάρη σε γκολ του Τζος Γουίντας.

Η Λέστερ χρειαζόταν νίκη απέναντι στη Χαλ για να αποφύγει –έστω προσωρινά– τον υποβιβασμό, όμως βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 18ο λεπτό, όταν ο Λίαμ Μίλερ εκμεταλλεύτηκε λάθος του τερματοφύλακα Ασμίρ Μπέγκοβιτς.

Στο δεύτερο ημίχρονο αναπτερώθηκαν οι ελπίδες, όταν ο Τζόρνταν Τζέιμς ισοφάρισε με πέναλτι στο 52’ και ο Λουκ Τόμας έκανε το 2-1 δύο λεπτά αργότερα. Ωστόσο, η χαρά κράτησε λίγο, καθώς ο Όλι ΜακΜπέρνι ισοφάρισε στο 63’.

Το αποτέλεσμα άφησε τη Λέστερ στην 23η θέση με 42 βαθμούς σε 44 αγώνες, επτά μακριά από τη σωτηρία, με μόλις δύο παιχνίδια να απομένουν.