Αργά το απόγευμα της Παρασκευής 27/03, ένας αλλοδαπός που κρατούνταν διοικητικά στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, με την άφιξη του πληρώματος διαπιστώθηκε ο θάνατός.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής.

Σημειώνεται ότι την 01:30 ώρα της ίδιας ημέρας, ο θανών είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, όπου υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και επανεκλείσθη την 10:10 ώρα.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων τέθηκαν υπόψη του ιατροδικαστή, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.

Διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.