Σε πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος, καθώς πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή τόσο για την παρουσία της στον χώρο της υποκριτικής όσο και για τη στενή φιλία της με τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στον Άγιο Τρύφωνα του κοιμητηρίου της Κηφισιάς.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Μέρα θλιβερή η σημερινή για το θέατρό μας αφου αποχαιρετάμε (…) την παλιά δόξα της επιθεώρησης την Κάκια Κοντοπούλου που έφυγε σήμερα, την αγαπημένη φίλη της Δέσποινας Στυλιανοπούλου, με την πολυτάραχη ζωή, που τη γνωρίσαμε μέσα από τη συγκλονιστική αυτοβιογραφία της με υπογραφή Γιάννη Βίτσα, με τον τίτλο “Η ζωή μιας αντιστάρ”. Η Κάκια στήριζε το ΤΑΣΕΗ. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή στον Άγιο Τρύφωνα του κοιμητηρίου της Κηφισιάς».