Τι κι αν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ή ο Οδυσσέας Ανδρούτσος χρησιμοποιούσαν πιστόλες, καριοφίλια και γιαταγάνια κατά τις ένδοξες μάχες της Επανάστασης του 1821;

Η τεχνητή νοημοσύνη τους προσέφερε Καλάσνικοφ για τους φετινούς εορτασμούς στο 1ο Δημοτικό σχολείο Παπάγου και αυτοί τα δέχτηκαν, όπως φαίνεται και στην αφίσα της εκδήλωσης.

Η αφίσα αναρτήθηκε για την εκδήλωση της 25ης Μαρτίου, χωρίς να εντοπιστεί το εμφανές ιστορικό λάθος, το οποίο αποδίδεται πιθανότατα σε χρήση τεχνητής νοημοσύνης χωρίς έλεγχο.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη προσοχής στη χρήση AI, ειδικά σε εκπαιδευτικά πλαίσια και ιστορικά θέματα.