Ολόκληρη η Ελλάδα πενθεί τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν στη Γαλλία για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα κόντρα στη Λιόν. Δυστυχώς το νήμα της ζωής των επτά νέων ανθρώπων κόπηκε σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1), ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση για τους επτά οπαδούς.

Η θύρα του γηπέδου, που θα φιλοξενούσε τους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά, θα μείνει κλειστή ως ελάχιστος φόρος τιμής στα «αετόπουλα» που έφυγαν.

Από το πρωί, εκατοντάδες άνθρωποι σπεύδουν στην Τούμπα για να αφήσουν ένα λουλούδι και να ανάψουν ένα καντήλι στη μνήμη των επτά ψυχών που έφυγαν.