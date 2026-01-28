Τον δικό της Γολγοθά βιώνει η οικογένεια της Βούλας Μπουκουβάλα μίας από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Όπως τόνισε το πρωί της Τετάρτης 28/1 συγγενής της, η κατάσταση είναι δυσκολότερη για τα παιδιά που δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

Ειδικότερα, ο ξάδελφος ενός εκ των πέντε θυμάτων, της Βούλας Μπουκουβάλα, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» είπε: «Ποτέ δεν γκρίνιαξε για τη δουλειά, από ό,τι έχουμε συζητήσει, γιατί μια γειτονιά είμαστε εκεί. Μην ξεχνάτε όμως ότι δούλευε σε μια γραμμή παραγωγής, που σημαίνει ότι έχει κούραση. Αλλά δεν είχε κάνει κάποια παράπονα».

«Για τα παιδιά πιο πολύ, για την οικογένεια είναι δύσκολα, είναι ένας Γολγοθάς. Τα παιδιά είναι αμίλητα, δεν μιλάνε. Είναι σε μία χάλια κατάσταση. Με ηρεμιστικά είναι τα παιδιά», συμπλήρωσε.