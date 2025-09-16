Απεργία πείνας πραγματοποιεί έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ζητώντας να γίνει εκταφή της σορού του παιδιού του.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι αμφισβητεί πως η σακούλα που παρέλαβε ανήκει στον γιο του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Μου έδωσαν μία σακούλα κλειστή, χωρίς να ξέρω τι υπάρχει μέσα και μετά από αυτό μου έδωσαν ένα φέρετρο κλειστό. Δεν μου επέτρεψαν να το ανοίξω. Αμφιβάλλω τι υπάρχει μέσα και από τη στιγμή που δεν μας δίνουν την άδεια εκταφής, πιστεύω ότι κρύβονται πολλά» επεσήμανε ο ίδιος στο Mega όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 16/9 η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Είπαν πως δεν δίνουν άδεια γιατί η υπόθεση είναι ακόμα ανοιχτή. Αν είναι το παιδί μου μέσα, πιστεύω ότι θα βρούμε αυτό που ψάχνουμε τόσα χρόνια, ότι το παιδί μου κάηκε από εύφλεκτα υλικά. Μπορεί μέσα να υπάρχουν άλλα μέλη, άλλο DNA» επεσήμανε χαρακτηριστικά και δήλωσε πως είναι αποφασισμένος να παραμείνει στο σημείο, μέχρι να πάρει την άδεια να κάνει την εκταφή του παιδιού του.