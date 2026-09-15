Ισχυρή αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η Premia Properties κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, συνεχίζοντας παράλληλα την επέκταση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, με ιδιαίτερη έμφαση στον ξενοδοχειακό κλάδο και τις φοιτητικές κατοικίες.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 21,7 εκατ. ευρώ, από 17,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 21%. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 15 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 34%, έναντι 11,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων αυξήθηκαν κατά 23%, στα 18,8 εκατ. ευρώ, με σημαντική συμβολή από τα ξενοδοχεία, όπου καταγράφηκε άνοδος 63%, και τις φοιτητικές κατοικίες, με αύξηση 42%.

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) ενισχύθηκαν κατά 15%, φτάνοντας τα 4,7 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα κέρδη μετά φόρων υποχώρησαν στα 7,1 εκατ. ευρώ, από 9,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στα χαμηλότερα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας επενδυτικών ακινήτων και στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω της επέκτασης του χαρτοφυλακίου.

Στα 755,3 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις

Στο τέλος Ιουνίου, η Premia είχε υπό διαχείριση 78 ακίνητα και 575 χιλ. τ.μ. κτιρίων, με τη συνολική αξία των επενδύσεων να ανέρχεται σε 755,3 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 9% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Στις αρχές του έτους ολοκληρώθηκε η απόκτηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω, ενώ τον Ιούνιο ανακοινώθηκε η στρατηγική επένδυση στα AKTI HOTELS & RESORTS, που περιλαμβάνει τα Akti Imperial, Akti Beach Club και Akti Palace σε Ρόδο και Κω, συνολικής δυναμικότητας 1.316 δωματίων.

Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιο των φοιτητικών κατοικιών εντάσσονται σταδιακά ακίνητα σε Ξάνθη, Βόλο, Πάτρα, Ρόδο και Καισαριανή, προσθέτοντας 370 δωμάτια και ανεβάζοντας το σύνολο των δωματίων υπό διαχείριση σε 765.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 467 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης Net LTV αυξήθηκε στο 62%, από 57% στο τέλος του 2025. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 278,5 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού σε 783,7 εκατ. ευρώ.

Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026

Για το δεύτερο εξάμηνο, η Premia διατηρεί στο επίκεντρο την ολοκλήρωση της επένδυσης στα AKTI HOTELS & RESORTS, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη στους τομείς των ξενοδοχείων και των φοιτητικών κατοικιών.

Η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητη την πρόβλεψη για συνολικά ενοποιημένα έσοδα μεταξύ 42 και 43 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 29 και 30 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2026.