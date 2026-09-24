Ισχυρή λειτουργική επίδοση και περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής της δραστηριότητας κατέγραψε η DIMAND κατά το α’ εξάμηνο του 2026, με τον Όμιλο να εμφανίζει σημαντική αύξηση κερδοφορίας, άνοδο της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV) και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων του.

Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 17,1 εκατ. ευρώ, έναντι 14,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 19,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν σε 22,7 εκατ. ευρώ, από 14,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 53,6%.

Παράλληλα, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) του Ομίλου αυξήθηκε στα 240,1 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, έναντι 217,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 66 εκατ. ευρώ, από 27,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα περιόδου που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 19,3 εκατ. ευρώ, έναντι 11,5 εκατ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της DIMAND, Δημήτρης Ανδριόπουλος, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας, με την ενίσχυση της κερδοφορίας, την αύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μέσω επιλεκτικών επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών.

Νέα έργα και στρατηγικές συνεργασίες

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η DIMAND συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, με σημαντικότερες κινήσεις την απόκτηση του 100% της Κάντζα Εμπορική Μ.Α.Ε., η οποία διαθέτει έκταση περίπου 315 χιλ. τ.μ. στην περιοχή του Κτήματος Καμπά, στους Δήμους Παλλήνης και Παιανίας.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην αγορά δύο οικοπέδων συνολικής επιφάνειας περίπου 5,7 χιλ. τ.μ. στη θέση Τρίγωνο Καμπά του Δήμου Παλλήνης.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε και η έναρξη της συνεργασίας με τη ΔΕΗ για την από κοινού ανάπτυξη νέου βιοκλιματικού συγκροτήματος γραφείων στο πρώην στρατόπεδο Πλέσσα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η κοινή εταιρεία Powerhub Properties A.E., στην οποία οι δύο πλευρές συμμετέχουν ισόποσα με ποσοστό 50%.

Χαρτοφυλάκιο έργων άνω των 2 δισ. ευρώ

Το χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος περιλάμβανε στις 30 Ιουνίου 2026 συνολικά 16 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ωρίμανσης και ολοκλήρωσης.

Τα έργα αφορούν διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων, όπως γραφεία, logistics, οικιστικά και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, καθώς και αναπτύξεις μικτών χρήσεων.

Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (GDV) των έργων κατά την ολοκλήρωσή τους ανέρχεται σε 2,19 δισ. ευρώ, έναντι 1,36 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων, ανήλθε σε 241,3 εκατ. ευρώ, από 174,6 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες αυξήθηκε στα 111,4 εκατ. ευρώ.

Ρευστότητα και μόχλευση

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 58,1 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, έναντι 50,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 80,4 εκατ. ευρώ, από 45,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς επενδύσεις σε ακίνητα (Net LTV) διαμορφώθηκε σε 32%, έναντι 24% στο τέλος του 2025.

Η DIMAND αποδίδει την αύξηση της μόχλευσης στην εντατικοποίηση της επενδυτικής δραστηριότητας, με τον δείκτη να παραμένει, όπως αναφέρει, σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τη δυναμική ανάπτυξης του Ομίλου.