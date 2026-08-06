Νέο, αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων στις αγροτικές ενισχύσεις έθεσε σε εφαρμογή η ΑΑΔΕ με τη λειτουργία της πλατφόρμας myAGRO, βάζοντας στο στόχαστρο τις εικονικές δηλώσεις αγροτεμαχίων, τα ανύπαρκτα ή υπερδηλωμένα κοπάδια και κάθε προσπάθεια καταστρατήγησης του συστήματος επιδοτήσεων. Μετά την έγκριση της μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αιτήσεις θα περνούν από διαδοχικά ηλεκτρονικά «φίλτρα», με στόχο να εντοπίζονται λάθη και παρατυπίες πριν από την καταβολή των ενισχύσεων.

Το νέο σύστημα στηρίζεται στη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με μητρώα άλλων φορέων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα καταχώρισης ανακριβών στοιχείων. Τα περισσότερα δεδομένα αντλούνται πλέον αυτόματα από επίσημες βάσεις, γεγονός που επιτρέπει τη διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ήδη από το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Οδηγίες ΑΑΔΕ

Οι λεπτομέρειες του νέου μηχανισμού περιγράφονται σε έναν οδηγό της ΑΑΔΕ με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων.

1. Τι είναι το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ);

Είναι το σύστημα μέσω του οποίου διαχειρίζονται και ελέγχονται οι αγροτικές ενισχύσεις. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, το σύστημα υποβολής γεωχωρικών αιτήσεων, το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων, την ταυτοποίηση δικαιούχων, το σύστημα ελέγχου και κυρώσεων και, κατά περίπτωση, τα συστήματα δικαιωμάτων ενίσχυσης και αναγνώρισης ζώων. Λειτουργεί ψηφιακά, με διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων της ΑΑΔΕ και τρίτων φορέων.

2. Τι είναι η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ);

Είναι η ετήσια αίτηση που υποχρεούται να υποβάλει ο γεωργός για τη δήλωση των γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεών του και τη χορήγηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Ο γεωργός υποβάλλει μία μόνο ΕΑΕ κατ’ έτος.

3. Ποιος υποχρεούται να υποβάλει ΕΑΕ;

Κάθε γεωργός που επιθυμεί να λάβει τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Η ΕΑΕ αποτελεί δήλωση της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης και ταυτόχρονα αίτημα χορήγησης των επιμέρους καθεστώτων ενίσχυσης.

4. Τι περιλαμβάνει η ΕΑΕ;

Περιλαμβάνει τη δήλωση της συνολικής εκμετάλλευσης (δικαιώματα ενίσχυσης, αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο) και τα αιτήματα ενίσχυσης για τα καθεστώτα: βασικής, αναδιανεμητικής και συμπληρωματικής (νέων γεωργών) εισοδηματικής στήριξης, οικολογικών σχημάτων, ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, συνδεδεμένων ενισχύσεων, τομεακών προγραμμάτων, παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και του καθεστώτος Μικρών Νησιών Αιγαίου.

5. Πώς συνδέεται η ΕΑΕ με τον ΕΛΓΑ; Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ΕΑΕ χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση και υποβολή της Eτήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του ΕΛΓΑ.



Κατά την οριστικοποίηση της ΕΑΕ παράγεται αυτόματα η «Δήλωση Καλλιέργειας και Εκτροφής Ζώων» για την ασφάλιση της παραγωγής στον ΕΛΓΑ.

6. Τι είναι η «Κάρτα Αγρότη» και πώς ενεργοποιείται;

Κατόπιν επιλογής του γεωργού, με την οριστικοποίηση της ΕΑΕ παράγεται ειδικό ψηφιακό αρχείο με QR code για την ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού προϊόντος «Κάρτα Αγρότη». Το αρχείο περιλαμβάνει στοιχεία όπως ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, λογαριασμό ΙΒΑΝ και αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης, και είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή υποβολής της ΕΑΕ από την 28η Αυγούστου 2026.

7. Tι ισχύει για τον λογαριασμό ΙΒΑΝ όταν έχει συναφθεί χρηματοδότηση μέσω της Κάρτας Αγρότη;

Μόλις η ΑΑΔΕ ενημερωθεί για τη σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, ο δηλωμένος λογαριασμός ΙΒΑΝ για την καταβολή ενισχύσεων καθίσταται ανέκκλητος για όσο διαρκεί η χρηματοδότηση και έως την εξόφλησή της. Το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να ενημερώσει την ΑΑΔΕ για την εξόφληση εντός 5 εργάσιμων ημερών.

8. Πού και πώς υποβάλλεται η ΕΑΕ;

Η ΕΑΕ είναι γεωχωρική και υποβάλλεται αποκλειστικά ψηφιακά, στην εφαρμογή myAGRO της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) της ΑΑΔΕ.

9. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν την ΕΑΕ;

Η ΕΑΕ υποβάλλεται: α) απευθείας από τον ίδιο τον γεωργό, β) από ειδικώς εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, άνευ αμοιβής, για λογαριασμό έως πέντε (5) γεωργών κατ’ έτος, ή γ) μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), γεωπόνου/δασολόγου/κτηνιάτρου εγγεγραμμένου στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ή λογιστή/νομικού προσώπου λογιστικών υπηρεσιών εγγεγραμμένου στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

10. Τι προϋποθέσεις ισχύουν για υποβολή μέσω τρίτου προσώπου;

Απαιτούνται σωρευτικά: ειδική εξουσιοδότηση του γεωργού, έγγραφη συμφωνία μεταξύ γεωργού και προσώπου που αναλαμβάνει την υποβολή, και καταχώριση των στοιχείων του εξουσιοδοτούμενου προσώπου στα οικεία πληροφοριακά συστήματα.

11. Πώς γίνεται και πώς ανακαλείται η εξουσιοδότηση;

Η εξουσιοδότηση καταχωρίζεται στην εφαρμογή «Μητρώο & Επικοινωνία» / «Εξουσιοδοτήσεις» της πύλης myAADE. Ο εξουσιοδοτούμενος αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτημα μέσα από την ίδια εφαρμογή, ενώ ο γεωργός μπορεί να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση οποιαδήποτε στιγμή.

12. Ποιοι απαγορεύεται να υποβάλλουν ΕΑΕ για λογαριασμό άλλων γεωργών;

Απαγορεύεται σε υπαλλήλους που υπηρετούν: στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΣΣ ΚΑΠ, στο ΥΠΑΑΤ και σε εποπτευόμενους φορείς που είναι Ενδιάμεσοι Φορείς, σε συγκεκριμένες Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ (ΓΔΕΛΕΠ, ΔΑΝΕΑΓΕ, ΔΕΣΕΛ, ΔΕΣΥΠ) και στις ΔΑΟ/ΔΑΟΚ των Περιφερειών.

13. Ποιος φέρει την ευθύνη για την ορθότητα της ΕΑΕ;

Ο ίδιος ο γεωργός. Ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη νομιμότητα των δηλούμενων στοιχείων, για τον σαφή προσδιορισμό των ορίων, της θέσης και της έκτασης κάθε αγροτεμαχίου, καθώς και για την ορθή γεωχωρική καταχώριση και την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της αίτησης.

14. Τι θεωρείται σύγκρουση συμφερόντων για τα πρόσωπα που υποβάλλουν ΕΑΕ;

Ενδεικτικά, όταν η αμοιβή συνδέεται με την έγκριση της ΕΑΕ ή υπολογίζεται ως ποσοστό επί της ενίσχυσης, ή όταν το πρόσωπο συμμετέχει στη διαχείριση/κυριότητα της εκμετάλλευσης ή σε ελέγχους/πιστοποιήσεις/εργαστηριακές αναλύσεις της ίδιας εκμετάλλευσης. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει υποχρέωση αποχής.

15. Τι ΔΕΝ συνιστά σύγκρουση συμφερόντων;

Δεν συνιστά, ιδίως: η οικογενειακή σχέση με τον γεωργό όταν οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς αμοιβή (σύζυγοι/σύμφωνο συμβίωσης και συγγένεια έως β’ βαθμού), η υποβολή από αγροτικούς συνεταιρισμούς για τα μέλη τους, καθώς και η παράλληλη παροχή άλλων νόμιμων υπηρεσιών, εφόσον δεν συντρέχουν οι ειδικοί λόγοι σύγκρουσης.

16. Προσυμπληρώνεται η ΕΑΕ με στοιχεία;

Ναι. Για την υποβοήθηση του γεωργού, η ΕΑΕ προσυμπληρώνεται με τα δεδομένα της περυσινής αίτησης (εκτάσεις/καλλιέργειες) και με στοιχεία που αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και τρίτων φορέων (π.χ. Ε9, myDATA, ΟΠΣΚ, Κτηματολόγιο).

17.Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2026;

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2026.

18. Τι ισχύει αν η ΕΑΕ υποβληθεί εκπρόθεσμα;

Αίτηση που υποβάλλεται μετά την καταληκτική ημερομηνία θεωρείται απαράδεκτη, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία.

19. Πότε καταβάλλεται η προκαταβολή των ενισχύσεων;

Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί: έως 31 Οκτωβρίου 2026 σε όσους υποβάλουν την ΕΑΕ έως 15 Σεπτεμβρίου 2026, και έως 30 Νοεμβρίου 2026 σε όσους υποβάλουν από 16 Σεπτεμβρίου 2026 έως την καταληκτική ημερομηνία.

20. Έως πότε μπορώ να τροποποιήσω την ΕΑΕ;

Έως 10 Οκτωβρίου 2026 (για όσους υπέβαλαν έως 15 Σεπτεμβρίου) και έως 10 Νοεμβρίου 2026 (για όσους υπέβαλαν έως 16 Οκτωβρίου). Ειδικά, οι τροποποιήσεις για τις Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης γίνονται έως 16 Νοεμβρίου 2026 και για τα Οικολογικά Προγράμματα και τη Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη έως 31 Μαρτίου 2027. Οι ημερομηνίες μπορεί να τροποποιηθούν με νεότερες αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

21. Έως πότε επιτρέπεται η απόσυρση της ΕΑΕ;

Η απόσυρση της ΕΑΕ, στο σύνολό της ή εν μέρει, επιτρέπεται έως την 31η Μαρτίου 2027.

22. Τι είναι οι προκαταρκτικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι αποσφαλμάτωσης;

Είναι μηχανογραφικοί έλεγχοι που επαληθεύουν τα δηλούμενα δικαιώματα, αγροτεμάχια και ζωικό κεφάλαιο σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων και το χαρτογραφικό υπόβαθρο. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον γεωργό πριν την καταληκτική ημερομηνία, ώστε να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις χωρίς μειώσεις.

23. Μπορώ να κάνω διορθώσεις μετά την καταληκτική ημερομηνία;

Ναι, αλλά μόνο περιορισμένα: για καταχώριση δικαιολογητικών, διόρθωση αποδεδειγμένων προφανών σφαλμάτων, καταχώριση συμπληρωματικών στοιχείων (χωρίς δήλωση νέων εκτάσεων ή παρεμβάσεων), τροποποίηση ψηφιοποίησης λόγω επικαιροποίησης του χαρτογραφικού υποβάθρου και υποβολή ενστάσεων επί των πληρωμών.

24. Πότε ΔΕΝ επιτρέπονται τροποποιήσεις της ΕΑΕ;

Δεν επιτρέπονται όταν ο γεωργός έχει ενημερωθεί για επικείμενο επιτόπιο έλεγχο ή έχει λάβει γνώση περίπτωσης μη συμμόρφωσης. Επιτρέπονται τροποποιήσεις μόνο στο τμήμα της αίτησης που δεν επηρεάζεται από τη μη συμμόρφωση.

25. Πώς γίνεται η απόσυρση της ΕΑΕ;

Απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή μέσω gov.gr, με την οποία ο γεωργός αιτείται την απόσυρση εν όλω ή εν μέρει. Εφόσον έχει ήδη καταβληθεί ποσό ενίσχυσης, ο γεωργός υποχρεούται να το επιστρέψει.

26. Πότε ΔΕΝ επιτρέπεται η απόσυρση της ΕΑΕ;

Δεν επιτρέπεται αν ο γεωργός έχει ήδη ενημερωθεί για παρατυπίες ή για επικείμενο επιτόπιο έλεγχο (ως προς το τμήμα που αφορούν οι παρατυπίες), ή αν η απόσυρση δημιουργεί τεχνητά προϋποθέσεις για απόκτηση αθέμιτων πλεονεκτημάτων.

27. Ποια αγροτεμάχια πρέπει να δηλωθούν;

Ο γεωργός δηλώνει όλα τα αγροτεμάχια που ανήκουν στην εκμετάλλευσή του, ανεξάρτητα από το αν τα καλλιεργεί.

28. Τι σημαίνει ότι τα αγροτεμάχια «ψηφιοποιούνται» υποχρεωτικά;

Κατά την υποβολή, τα αγροτεμάχια αποτυπώνονται ψηφιακά επί του χαρτογραφικού υποβάθρου. Μη ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια θεωρούνται μη δηλωθέντα. Κάθε αγροτεμάχιο πρέπει να περιέχει μία μόνο καλλιέργεια/χρήση· σε περίπτωση περισσότερων, επιμερίζεται σε διακριτά τεμάχια.

29. Πότε δηλώνονται υποχρεωτικά ο ΚΑΕΚ και ο ΑΤΑΚ;

Σε περιοχές στις οποίες λειτουργεί Κτηματολόγιο: για τα ιδιόκτητα δηλώνονται ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ, για τα μη ιδιόκτητα ο ΚΑΕΚ (και ΑΤΑΚ εφόσον είναι διαθέσιμος). Όπου δεν λειτουργεί Κτηματολόγιο, δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΤΑΚ (και ο ΚΑΕΚ εφόσον είναι διαθέσιμος).

30.Πώς χαρακτηρίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε αγροτεμαχίου;

Ως Ιδιόκτητο (Ι), Ενοικιαζόμενο (Ε) ή Μικτό (Μ), ανάλογα με το δηλούμενο ποσοστό κατοχής. Για τα μισθωμένα αγροτεμάχια δηλώνονται ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, η μισθωμένη έκταση και η έναρξη/λήξη της μίσθωσης.

31.Τι θεωρείται «επιλέξιμη έκταση»;

Η επιφάνεια που πραγματικά καλύπτει η καλλιέργεια ή που μπορεί να καλλιεργηθεί, μετά την αφαίρεση των μη επιλέξιμων στοιχείων (π.χ. δασικά δέντρα, θάμνοι, κτίσματα, δρόμοι, εγκαταστάσεις ΑΠΕ, υδάτινες επιφάνειες) των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 2 μέτρα.

32.Πότε πρέπει τα αγροτεμάχια να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού;

Κατά κανόνα την 31η Μαΐου του έτους υποβολής της ΕΑΕ (πλην ανωτέρας βίας / εξαιρετικών περιστάσεων). Για τις παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (π.χ. βιολογικά, δάσωση, ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), τα αγροτεμάχια πρέπει να τελούν στην κατοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσμευσης.

33. Τι ισχύει για τις αποκλίσεις έκτασης σε σχέση με το Κτηματολόγιο;

Η έκταση που λαμβάνεται υπόψη για πληρωμή δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δηλωθείσα ψηφιοποιημένη έκταση. Σε περιοχές με λειτουργούν Κτηματολόγιο, αποκλίσεις άνω του 5% μεταξύ δηλωθείσας και κτηματολογικής έκτασης λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό της τελικής έκτασης και στην επιβολή κυρώσεων.

34. Ποια είναι η αιτούμενη επιλέξιμη έκταση για Εξισωτική;

Η έκταση του αγροτεμαχίου που επικαλύπτεται με τις περιοχές παρέμβασης (ορεινές, μειονεκτικές, με ειδικούς περιορισμούς).

35. Tι πρέπει να προσέξουν οι αμπελουργοί;

Η ΕΑΕ πρέπει να είναι συμβατή με τη Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας (Αμπελουργικό Μητρώο του ΥΠΑΑΤ), δηλαδή να δηλώνονται οι ίδιες περιοχές και να ταυτοποιείται ο ΑΦΜ.

36. Πότε πρέπει η ζωική εκμετάλλευση να είναι ενεργή;

Κατά κανόνα την 31η Μαΐου του έτους υποβολής, δηλαδή να εμφανίζεται με ενεργό κωδικό εκμετάλλευσης (EL) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ).

37. Πώς προσυμπληρώνεται το ζωικό κεφάλαιο;

Τα στοιχεία των βοοειδών αντλούνται από το ΟΠΣΚ ανά ενώτιο. Για τα αιγοπρόβατα αντλούνται οι ενεργοί κωδικοί εκμεταλλεύσεων.

Στην ΕΑΕ δηλώνεται ο αριθμός των ζώντων ζώων κατά την ημέρα οριστικοποίησης της αίτησης. Μπορούν να επικαιροποιούνται από την ΑΑΔΕ με ημερομηνία αναφοράς την ίδια ημέρα.

38.Τι ισχύει για κτηνοτρόφους με έως 900 αιγοπρόβατα;

Καταχωρούν το πλήθος των ζώων ηλικίας άνω των 6 μηνών ανά ηλικιακή ομάδα, φύλο και βάρος, καθώς και ανά φύλο το πλήθος των ζώων έως 6 μηνών.

39.Τι υποχρέωση έχουν οι κτηνοτρόφοι με περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα;

Υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε κάθε αίγα και πρόβατο ηλεκτρονικό στομαχικό βώλο και να καταχωρίσουν το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων. Η ΕΑΕ ενημερώνεται από τη βάση μέσω διαλειτουργικότητας.

40. Μπορώ να αιτηθώ κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων μέσω της ΕΑΕ;

Ναι. Μέσω της υποβολής της ΕΑΕ ο κτηνοτρόφος μπορεί να αιτηθεί την κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων.

41. Ποια φορολογικά παραστατικά γίνονται αποδεκτά;

Γίνονται αποδεκτά: τιμολόγια καταχωρημένα στο myDATA· αποδείξεις λιανικής έως 100€ εφόσον εκδόθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2025· και ψηφιακό δελτίο αποστολής όπου προβλέπεται. Αποδείξεις λιανικής από 1 Ιανουαρίου 2026 αντικαθίστανται με τιμολόγια, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης και ο αριθμός της ταμειακής μηχανής (ΦΗΜ).

42. Πού βρίσκω τη λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών;

Πλήρης πίνακας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της απόφασης.

43. Τι προθεσμία υπάρχει αν ζητηθεί δικαιολογητικό εκτός συστήματος;

Εφόσον ζητηθεί από αρμόδια μονάδα της ΑΑΔΕ δικαιολογητικό που δεν έχει αναρτηθεί ψηφιακά, το πρόσωπο που υπέβαλε την ΕΑΕ υποχρεούται να το αποστείλει ψηφιακά εντός 24 ωρών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης μέσω email.

44. Τι σημαίνει «οριστικοποίηση» της ΕΑΕ;

Με την οριστικοποίηση, η ΕΑΕ λαμβάνει μοναδικό αριθμό αίτησης. Αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν έχουν λάβει μοναδικό αριθμό θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη στην επεξεργασία των πληρωμών.

45. Τι πρέπει να φυλάσσει ο γεωργός μετά την υποβολή;

Ο γεωργός τηρεί και φυλάσσει αντίγραφο της ΕΑΕ μαζί με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενώ υποχρεούται να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο.

46. Τι θεωρείται ανωτέρα βία ή εξαιρετική περίσταση;

Ενδεικτικά: ο θάνατος του γεωργού, η μακροχρόνια ανικανότητά του προς εργασία, σοβαρή φυσική καταστροφή που ζημιώνει την εκμετάλλευση, καταστροφή κτιρίων εκτροφής λόγω ατυχήματος, επιζωοτία ή νόσος των φυτών, καθώς και απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης που δεν ήταν προβλέψιμη.

47. Ποια προθεσμία ισχύει για την επίκληση ανωτέρας βίας;

Το αίτημα και τα αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει. Αιτήματα χωρίς συνημμένα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.

48. Τι γίνεται αν οριστικοποιήσω εκπρόθεσμα λόγω ανωτέρας βίας;

Ο γεωργός υποβάλλει αίτημα αναγνώρισης συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας στην Κεντρική Υπηρεσία της ΓΔΕΛΕΠ της ΑΑΔΕ. Εφόσον εγκριθεί, η ΕΑΕ γίνεται δεκτή για την καταβολή ενισχύσεων· σε περίπτωση απόρριψης παραμένει απαράδεκτη.

49. Πώς δηλώνεται αγροτεμάχιο που δεν καλλιεργήθηκε λόγω ανωτέρας βίας;

Μέσω της ΕΑΕ, με σήμανση κάθε αγροτεμαχίου στο πεδίο «Μη διαθέσιμο (λόγω ανωτέρας βίας)» και επισύναψη σχετικού δικαιολογητικού από αρμόδια αρχή (π.χ. Περιφέρεια/ΔΑΟΚ, Δήμος, Πολιτική Προστασία) που βεβαιώνει την αδυναμία καλλιέργειας.